Kitajci pri razvoju cepiva na pragu velikega uspeha?

Testi cepiva proti novemu koronavirusu, ki so ga razvili kitajski raziskovalci, kažejo, da se človeški imunski sistem odziva na cepljenje, poročajo tuji mediji. Cepivo je sicer še v fazi testiranja, a Kitajci so prvi, ki jim je uspel premik.

Cepivo Ad5-nCoV je glede na prve teste varno in ima le malo stranskih učinkov, so v petek v reviji The Lancet zapisali raziskovalci. Še bolj pomembno je, da se je pri testiranjih pokazalo, da imunski sistem človeka reagira v odnosu do virusa sars-cov 2. A potrebni bodo novi testi, kjer bo treba dokazati, da po prejemu omenjenega novega cepiva ni mogoče zboleti z novim koronavirusom, poroča STA.

Kitajci prepričani, da gre za pomemben mejnik v razvoju cepiva

"Dobljeni rezultati so pomemben mejnik," meni vodja projekta Wei Chen s pekinškega inštituta za biotehnologijo. Ta zagotavlja, da že po enem odmerku cepiva prejemniki v 14 dneh razvijejo protitelesa novega koronavirusa in da se določene celice začnejo aktivno boriti proti virusu.

A Chen opozarja, da je treba biti potrpežljiv, saj so tudi kitajski raziskovalci kljub pozitivnim testiranjem pri 108 prostovoljcih v Wuhanu še vedno daleč od končnega cilja in da bo trajalo kar nekaj časa, preden bo novo cepivo res na voljo vsem Zemljanom. Revija The Lancet še poroča, da na razvoju cepiva proti novemu koronavirusu po svetu dela več kot sto skupin znanstvenikov.