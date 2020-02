Kim Džong Un po treh tednih prvič v javnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Južni Koreji so se pojavile govorice, da se Kim Džong Un v javnosti ne pojavlja zaradi strahu pred novim koronavirusom.

Foto: Reuters

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un se je danes prvič po treh tednih znova pojavil v javnosti. Obiskal je mavzolej v Pjongjangu, kjer sta shranjeni balzamirani trupli njegovega očeta Kim Džong Ila in dedka Kim Il Sunga. Zaradi odsotnosti severnokorejskega voditelja v javnosti so se v Južni Koreji že pojavile govorice, da se Kim boji okužbe z novim koronavirusom iz Kitajske.

O morebitnih primerih okužb z novim koronavirusom v Severni Koreji, ki je po epidemiji na Kitajskem zaprla mejo s to državo ter prekinila ves letalski in železniški promet s svojo sosedo, za zdaj ni nič znanega. Severna Koreja je tudi zaustavila ves mednarodni turizem, za vse tiste, za katere bi lahko sumili, da so okuženi z virusom, pa je odredila 30-dnevno karanteno, ki velja tudi za tujce.

Kim je mavzolej obiskal na rojstni dan svojega očeta

Severnokorejski mediji so doslej objavljali fotografije uradnikov z zaščitnimi maskami na izrednih zasedanjih pa tudi fotografije delavcev, kako izvajajo dezinfekcijo javnih prostorov, vključno s bolnišnicami, šolami, železniškimi postajami in frizerskimi saloni. Kim Džong Un je mavzolej obiskal na rojstni dan svojega očeta, ko je v državi tudi praznik, ki ga slavijo kot dan sijoče zvezde, piše STA.