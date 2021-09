Ker je okužil vsaj 8 ljudi s koronavirusom, bo v zaporu preživel 5 let

Vietnamu je do nedavnega uspelo virus nadzirati z množičnim testiranjem, strogimi karantenami in nadzorom prehoda državnih meja.

Vietnamu je do nedavnega uspelo virus nadzirati z množičnim testiranjem, strogimi karantenami in nadzorom prehoda državnih meja. Foto: Reuters

V Vietnamu so moškega obsodili na 5-letno zaporno kazen, ker ni spoštoval karantene in s koronavirusom okužil vsaj osem oseb.

28-letnika so v Vietnamu na zaporno kazen obsodili zaradi širjenja smrtonosne bolezni, poroča The Guardian. Moški je okužil vsaj osem oseb, ena je zaradi bolezni tudi umrla. V Vietnamu so v zadnjih mesecih zaradi nespoštovanja karantene in širjenja okužbe obsodili dva človeka na zaporno kazen.

Vietnam, ki je še do maja letos veljal za zgodbo o uspehu boja s koronavirusom, se v zadnjih mesecih spoprijema z zdravstveno katastrofo. V prvem letu in pol boja z virusom so zabeležili le nekaj tisoč primerov okužbe, v zadnjih treh mesecih pa je številka presegla pol milijona primerov. Vietnamu je do nedavnega uspelo virus nadzirati z množičnim testiranjem, strogimi karantenami in nadzorom prehoda državnih meja.