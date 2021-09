Pobeg okuženega moškega iz karantene policiji prijavila mama

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novozelandska policija je po 12 urah iskanja aretirala 23-letnega moškega, ki je pobegnil iz karantene, poroča The Guardian. Po poročanju tamkajšnje policije je moški, ki je bil zaradi okužbe s koronavirusom v karanteni v hotelu, poskušal na "svobodo" pobegniti večkrat. Uspelo mu je v četrto. 23-letnik je hotel zapustil po požarnih stopnicah, ki jih pristojni organi niso nadzorovali. Dogodek je na Novi Zelandiji že dobil politično dimenzijo, opozicija predsednici vlade Jacindi Ardern očita, da javnosti ni opozorila na dogajanje in da bi lahko moški posledično okužil druge ljudi. Ali se je to res zgodilo, še ni znano.

23-letnik ne verjame cepivom

23-letnik je v očitno slabo nadzorovani hotelski karanteni pristal skupaj z družino. Vseh devet članov družine, vključno s 75-letno babico, ki se zdravi v bolnišnici, je pozitivnih na koronavirus. Pobeg Novozelandca je odkrila njegova mama, ki je tudi poklicala policijo. Mama se je prek medijev opravičila vsem morebitnim prizadetim in poudarila, da za obnašanje sina ni nobenega opravičila. 23-letnik je po poročanju tamkajšnje policije prek spleta v preteklosti širil proticepilsko vsebino.