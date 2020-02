Kdo je nemška najstnica, ki je izzvala Greto Thunberg? #video

Na konferenci konservativne politične akcije (CPAC), ki se je v sredo začela v Fort Washingtonu v ZDA in na kateri v soboto pričakujejo tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, bo danes imela govor posebna gostja iz Nemčije. Gre za Naomi Seibt, ki je v javnosti bolj znana pod vzdevkom Antigreta. 19-letna Nemka, ki samo sebe opisuje kot podnebno realistko, za razliko od 17-letne švedske podnebne aktivistke Grete Thunberg dvomi o globalnem segrevanju in njegovih posledicah za Zemljo.

"Čez 12 let bomo še vedno tu, običajno bomo slikali fotografije z našimi iPhoni, tvitali o aktualnem predsedniku in se razburjali zaradi najnovejših tračev o zvezdnikih. Trenutno nas pitajo z zelo distopijsko agendo podnebnega alarmizma," v zgornjem videoposnetku pove Naomi Seibt.

Antigreta, kakor v javnosti kličejo 19-letno Naomi Seibt iz mesta Münster na zahodu Nemčije, je postala znana z objavljanjem videoposnetkov na družbenem omrežju YouTube. Najstnica, ki po poročanju The Guardiana samo sebe označuje za podnebno realistko, ne skriva, da dvomi o ugotovitvah znanstvenikov glede podnebnih sprememb in njihovih posledic za Zemljo. "Alarmiranje zaradi podnebnih sprememb je v resnici najbolj odvratna protičloveška ideologija," je prepričana Seibtova.

"Znanost o podnebnih spremembah v resnici sploh ni znanost"

V svojih videoposnetkih na družbenem omrežju YouTube Nemka svojim sledilcem sporoča, da švedska okoljska aktivistka Greta Thunberg in drugi podnebni aktivisti pretiravajo s strašenjem ljudi glede podnebne krize. V enem od svojih posnetkov z naslovom "Naomi Seibt proti Greti Thunberg: Komu naj zaupamo?" Seibtova pravi, da znanost temelji na intelektualni ponižnosti, zato se ji zdi pomembno, da dvomimo o njeni naraciji, namesto da jo promoviramo: "V teh dneh znanost o podnebnih spremembah v resnici sploh ni znanost."

V javnosti je postala znana tudi po zaslugi politikov iz AfD

19-letna Nemka pravi, da za njo ne stoji nobena politična agenda ali ideologija. Po poročanju The Guardiana to ne drži povsem, saj je javnost nanjo postala pozorna po zaslugi nemških politikov iz vrst skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) in zaradi njene matere, ki je kot odvetnica člane omenjene stranke zastopala na sodišču.

Seibtova je svoj prvi esej objavila na protiislamističnem blogu Philosophia Perennis, zaradi česar je dobila celo podporo razvpitega vodje avstrijske Generacije identitete Martina Sellnerja (na fotografiji). Foto: Reuters

Seibtova je svoj prvi esej objavila na protiislamističnem blogu Philosophia Perennis, zaradi česar je dobila celo podporo razvpitega vodje avstrijske Generacije identitete Martina Sellnerja. Gre za kontroverznega skrajno desnega političnega aktivista, ki so mu zaradi njegovega političnega udejstvovanja prepovedali vstop v ZDA in Veliko Britanijo. V javnosti so se pojavile tudi informacije, da je Seibtova članica podmladka AfD in da je celo govorila na enem od strankarskih dogodkov, vendar 19-letnica to zanika.

Finančno jo podpira vplivni inštitut think tank

Tako imenovana Antigreta je svoj prvi posnetek na družbenem omrežju YouTube objavila lani, na njem pa je brala verze za tekmovanje v poeziji, ki ga je organizirala AfD. Učinek njenega videoposnetka in njene prihodnje objave so jo postavile na radar ameriškega Inštituta Heartland, ki ima sedež v ameriškem Chicagu. Inštitut think tank je znan tudi po tem, da lobira v imenu tobačne in premogovne industrije, v zadnjem obdobju pa je svoje napore usmeril tudi v izpodbijanje znanstvenega soglasja glede podnebnih sprememb.

Omenjeni inštitut nemško najstnico, ki dvomi o globalnem segrevanju, po poročanju The Guardiana podpira tudi finančno. Decembra lani, ko je Thunbergova imela govor na podnebni konferenci Združenih narodov v Madridu, je Seibtova imela govor na konferenci, ki jo je samo nekaj kilometrov stran organiziral Inštitut Heartland. Novinarjem nemške javne televizije ZDF in portala Correctiv je takrat uspelo izvedeti, da je inštitut z Nemko sklenil pogodbo, da bo še naprej snemala svoje videoposnetke, v katerih bo mladim približala skeptičnost do podnebnih sprememb.

"Svet se ne bo končal zaradi podnebnih sprememb"

Seibtova je že javno priznala, da s strani inštituta prejema povprečno nemško mesečno plačo. Glede na javno dostopne podatke, povprečna mesečna plača v Nemčiji znaša slabih 1.900 evrov. Spletna stran omenjenega inštituta vsebuje tudi videoposnetek, v katerem se Seibtova predstavi.

"Za vas imam dobre novice. Svet se ne bo končal zaradi podnebnih sprememb. Čez 12 let bomo še vedno tu, običajno bomo slikali fotografije z našimi iPhoni. Trenutno nas pitajo z zelo distopijsko agendo podnebnega alarmizma, ki nam govori, da kot ljudje uničujemo planet in da predvsem mladi nimajo prihodnosti, da živali umirajo in da uničujemo naravo," meni Seibtova.

Na družbenem omrežju YouTube je med drugim objavila videoposnetek z naslovom Sporočilo medijem – Kako si drznete, pri čemer gre za navezavo na znani govor Thunbergove, ko je ob lanskem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov svetovne voditelje z besedami: "Smo na začetku množičnega izumrtja. Vse, o čemer govorite, so denar, pravljice in neskončna gospodarska rast. Kako si drznete!"

Thunbergovo revija Times lani razglasila za osebnost leta

17-letna Greta Thunberg se je z aktivizmom začela ukvarjati pri 15 letih, ko je začela manjkati pri pouku in taboriti zunaj švedskega parlamenta. Do danes se je med drugim srečala s papežem Frančiškom, govorila v ameriškem kongresu in ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku ter pomagala navdihniti štiri milijone ljudi po svetu, da se pridružijo podnebnim protestom. Revija Times jo je lani razglasila za osebnost leta, s čimer je postala najmlajša dobitnica tega naziva.

Od leta 2016, ko je bil za ameriškega predsednika izvoljen Donald Trump, se je na odru CPAC zvrstilo veliko govorcev, ki dvomijo o podnebnih spremembah. Raziskovalec ameriške podružnice Greenpeacea Connor Gibson meni, da večina Američanov ne glede na svoja politična prepričanja razume znanstvene ugotovitve glede podnebnih sprememb, vendar pa takšnih ljudi ali znanstvenikov na dogodkih, kot je CPAC, ni.