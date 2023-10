Kdo je kriv za nesrečo avtobusa blizu Benetk? Preiskujejo tri osebe. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po nesreči avtobusa blizu Benetk, v kateri je pretekli teden umrlo 21 ljudi, so beneški tožilci uvedli preiskavo proti trem osebam. Po poročanju lokalnega časnika Il Gazzettino preiskujejo direktorja podjetja La Linea, lastnice avtobusa, in dva mestna uradnika – vodjo oddelka za promet na celinskem območju mesta in vodjo oddelka za vzdrževanje cest.