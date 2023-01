Kaos na meji: za vstop v državo čakali tudi po deset ur

Na zunanjih mejah Hrvaške, ki so zdaj tudi zunanje meje schengen območja, so ljudje za vstop v državo čakali tudi po deset ur, poročajo hrvaški mediji.

Hrvaška se je z začetkom letošnjega leta pridružila schengnu, zunanje meje Hrvaške s Srbijo in BiH pa so zdaj zunanje meje schengna. Ta konec tedna, ko se veliko ljudi po praznikih vrača domov, v države EU, je na mejnih prehodih vladal pravi kaos. Ljudje so za vstop v državo čakali tudi do deset ur, največja gneča je bila pri vstopu iz Srbije na Hrvaško. Na Bajakovem je bila čakalna doba približno šest ur, v Tovarniku pa dve uri.

Voznica, ujeta v koloni, je za 24sata povedala, da so ponoči za premik za 3,5 kilometra čakali okoli deset ur. "Ljudem se meša, ves čas trobijo. Nimajo hrane ali vode, to je nehumano," je situacijo na Bajkovem opisala voznica.

Na mejnih prehodih kolone vozil

HAK poroča, da je promet danes zjutraj povečan na avtocesti A3 Bregana-Lipovac in na cestninski postaji Zagreb-vzhod v smeri Bregane, pa tudi na nekaterih mejnih prehodih s Srbijo, Črno goro ter Bosno in Hercegovino na poti proti Hrvaški, kjer ljudje za vstop v državo čakajo po več ur.