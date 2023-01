Na nekdanjih mejnih prehodih bodo postavili radarje

Le nekaj dni nazaj so se domačini veselili padca zapornic na slovensko-hrvaški meji in ponovne združitve Istre. A veselja je konec. Koprski policisti bodo na nekdanjih mejnih prehodih postavili merilnike hitrosti.

Samo nekaj dni po dvigu zapornic na mejah s Hrvaško se v Istri že pojavljajo težave. "Še vedno se velika večina potnikov ustavlja pri kabinah mejne kontrole. Tudi vozniki tovornjakov izredno upočasnijo vožnjo skozi območje nekdanjega mejnega prehoda," pojasnjuje Loris Čendak s Policijske uprave Koper.

Na drugi strani pa so tisti, ki švignejo mimo, ne ozirajoč se na prometni znak, ki naznanja, da je omejitev na Dragonji 30 kilometrov na uro, na Sečovljah pa 40 kilometrov na uro.

Policisti zato opozarjajo na scenarije, ki niso redki. Če se nekateri vozniki še vedno ustavljajo pred kabino mejne kontrole in ponujajo dokumente čez okno, lahko prehiter voznik, ki za njimi pripelje s hitrostjo 90 kilometrov na uro, povzroči nesrečo.

Kazni od 40 do 1.200 evrov

Policisti so doslej zaznali prekoračitve hitrosti od 50 pa vse tja do 90 kilometrov na uro. Zato bodo zaradi zagotavljanja varnosti na teh območjih uvedli meritve hitrosti.

"Kazni se začnejo z globo 40 evrov za prekoračitev do 10 kilometrov na uro, če pa prekoračite več kot 50 kilometrov na uro, je globa 1.200 evrov in 18 kazenskih točk. To pomeni, da ostanete tudi brez vozniškega izpita," opozarja Čendak.

Prav tako bodo v naslednjih dneh stekla dela na nekdanjih mejnih prehodih, zaradi česar bo prisotnih več delavcev. Vozniki bodo morali biti zato še toliko bolj pozorni in poskrbeti za prometno varnost.

Gneči se verjetno ne bo mogoče izogniti

Enota za izravnalne ukrepe pa že izvaja kontrole v notranjosti. "Policisti se postavijo na varno mesto in določen čas izvajajo kontrolo vozil, ki prihajajo z območja meje. Druga oblika je opazovanje, kjer policisti nekje ob cesti opazujejo promet in se odzovejo na morebitna sumljiva vozila, ki bi jih bilo treba podrobneje pregledati," pojasnjuje Čendak.

In še slaba novica za tiste, ki so upali, da bo z nastopom schengna na mejah manj gneče. "To bi si želeli vsi, ne le prebivalci obmejnih vasi, ki že vrsto let v kolonah prečkajo mejo. Pričakovanja so, da v času turistične sezone oziroma hujših konic ob koncih tedna gostota prometa ne bo nič manjša," napoveduje Čendak.