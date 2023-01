Hrvati na nogah, najbolj zaradi kave. Mnenje podal tudi Matej Lahovnik.

Hrvati so po tem, ko so s prvim januarjem uvedli evro in vstopili v območje schengna, ogorčeni nad podražitvami. Premier Andrej Plenković je včeraj popoldne sklical sestanek s pristojnimi ministri in inšpekcijskimi organi glede nadaljnjih aktivnosti za zaščito potrošnikov pred neupravičenimi podražitvami, gospodarski minister Davor Flipović pa s trgovci. "Uvedba evra ni razlog za dvig cen blaga in storitev," je dejal Plenković. Index.hr je za mnenje vprašal tudi slovenskega gospodarstvenika in politika Mateja Lahovnika.

Hrvati se pritožujejo nad ogromnimi podražitvami. Družbena omrežja so po uvedbi evra polna primerov podražitev, pa naj gre za trgovine, različne storitve, kot so frizerski saloni, ali parkirnine.

Večini pritožb je skupno, da je prišlo do zaokroževanja na okroglo število evrov. Če je na primer nekaj stalo 13 kun, je mogoče, da je nekdo to "zaokrožil" na dva evra, kar je bistveno dražje.

Hrvati se pritožujejo nad ogromnimi podražitvami. Foto: Reuters Na Redditu so včeraj odprli skupino, kjer na stotine ljudi piše o podražitvah in navaja številne primere. "Moško striženje pri lokalnem frizerju 60 kun. Prišel sem pred nekaj dnevi. Pravi, da bo zaokrožil na 10 evrov, da bo lažje tako njemu kot nam," piše uporabnik. "Kava z mlekom v kavarni, kamor hodim že vse življenje, je z 12 poskočila na 15 kun," pa je zapisala uporabnica.

Plenković sklical sestanek: "Uvedba evra ni razlog za dvig cen blaga in storitev"

Premier Andrej Plenković je včeraj popoldne sklical sestanek s pristojnimi ministri ter predstavniki davčne uprave, carinske uprave in državnega inšpektorata glede nadaljnjih aktivnosti za zaščito potrošnikov pred neupravičenimi podražitvami.

"Uvedba evra ni razlog za dvig cen blaga in storitev," je dejal Andrej Plenković.

Na srečanju Plenkovića z ministri ter vodji davčne uprave, carinske uprave in državnega inšpektorata so se dogovorili, da bo minister za gospodarstvo Davor Filipović na srečanje povabil predstavnike trgovskih verig.

"Iz načela varstva potrošnikov izhaja, da potrošnik ne sme biti v manj ugodnem finančnem položaju, kot bi bil, če evro ne bi bil uveden. Tako kot v vseh drugih položajih je treba tudi v obdobju dvojnega poročanja pravilno in natančno uporabiti pravila preračunavanja in zaokroževanja, kar pomeni, da mora biti cena pravilno izračunana in navedena," je dejal Flipović in dodal, da mora razmerje izraženih cen v kunah in evrih ustrezati matematični operaciji, to je pravilom preračunavanja in zaokroževanja z uporabo fiksnega menjalnega tečaja v celotnem številčnem znesku.

Zveza za varstvo potrošnikov: Ljudje se najbolj pritožujejo zaradi podražitve kave

Predsednico zveze za varstvo potrošnikov Ano Knežević smo vprašali, kakšne informacije ima o zaokroževanju cen in posledičnih podražitvah.

"Imamo informacije s terena, ljudje kličejo in se pritožujejo. Najvišje podražitve so pri kavi, kava je najdražja. Dobili smo prijavo, da je na enem mestu zaradi tega zaokroževanja cen kava dražja za dve kuni," je povedala Ana Knežević, predsednica Zveze za varstvo potrošnikov.

Slovenski ekonomist Matej Lahovnik: Plače se bodo gotovo povečale

Slovenski ekonomist Matej Lahovnik je v intervjuju za RTL dejal, da so se po uvedbi evra v Sloveniji plače povečale, ker je gospodarstvo raslo veliko hitreje.

"Plače se bodo gotovo povečale, najprej bo večje povpraševanje po delavcih, in ko potrebuješ več delavcev, jih moraš plačati. Plače so v Sloveniji rasle, ker je tudi gospodarstvo raslo veliko hitreje zaradi uvedbe evra," je pojasnil.

Po uvedbi evra so se plače v Sloveniji v povprečju zvišale za 48 odstotkov, na Slovaškem za 54 odstotkov, v Litvi za 59 odstotkov, v Latviji za 67 odstotkov in v Estoniji za 74 odstotkov.