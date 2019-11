Kalifornija še vedno v primežu ognjenih zubljev #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kalifornijski gasilci so ponoči napredovali v boju proti najobsežnejšemu požaru Kincade, ki že več kot en teden pustoši po severu zvezne države. Na jugu pa so v četrtek izbruhnili novi požari.

Gasilcem je uspelo deloma omejiti požar Kincade, ki je od preteklega tedna v okrožju Sonoma severno od San Francisca uničil skoraj 300 hiš in druge lastnine, tudi vinske kleti. Z domov je pregnal okoli 180 tisoč ljudi, pri čemer se jih je velika večina lahko že vrnila.

Požari se širijo

Neuspešni pa so v boju s požarom Easy Fire na jugu Kalifornije, ki večinoma gori nenadzorovano. Domove je moralo zaradi tega požara, ki je ogrožal tudi predsedniško knjižnico Ronalda Reagana v Simi Valleyju, zapustiti okoli 30 tisoč ljudi.

Na jugu zvezne države na ameriški zahodni obali so sicer v četrtek izbruhnili še trije novi požari, ki se hitro širijo. Uničenih je bilo že več domov, evakuirali pa so več tisoč ljudi.

Zaradi močnih vetrov elektropodjetja izklapljajo elektriko, ker lahko padajoče žice in daljnovodi z iskrami zanetijo nove požare. Na severu države je bilo v četrtek brez elektrike še več kot 36 tisoč gospodinjstev. Elektriko so sicer v zadnjih dneh skupaj izklopili kar milijonu odjemalcev.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je že pred dnevi za celotno območje države razglasil izredne razmere. O smrtnih žrtvah ne poročajo. Požarom zaradi vetra, ki naj bi pihal do 128 km/h, ni videti konca. Na jugu Kalifornije v okrožjih Los Angeles, Ventura in San Bernardino so prvič v zgodovini razglasili rdeči alarm.