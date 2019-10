Nov požar v Kaliforniji ogroža predsedniško knjižnico Ronalda Reagana

Močni suhi vetrovi Santa Ane so v sredo razpihovali novega v vrsti požarov, ki že več kot teden dni divjajo po ameriški zvezni državi Kaliforniji. Požar, ki so ga krstili za Easy Fire, se je razširil na 526 hektarjev in med več tisoč poslopji ogroža tudi muzej oziroma predsedniško knjižnico Ronalda Reagan v Simi Valleyju.

Požar je izbruhnil v sredo zgodaj zjutraj in sprožil evakuacijo uslužbencev knjižnice in prebivalcev 7000 okoliških hiš. Knjižnica je obkrožena z gostim suhim grmičevjem, na katero so gasilci s helikopterji in letali zlivali vodo in protipožarna sredstva. Do večera je nevarnost malce pošla, vendar lahko zaradi močnega vetra znova izbruhne. Upravitelji muzeja sicer zagotavljajo, da so ves material shranili na varno pred požarom pod zemljo.

Evakuacija 200 tisoč ljudi

Poleg omenjenega požara jih je v sredo po južni Kaliforniji izbruhnilo še več. Pri Los Angelesu so se gasilci še naprej borili s požarom blizu muzeja J. Paula Gettyja, evakuacije so ukazali v sredo še v dolini Jurupa vzhodno od Los Angelesa, na severu v okrožju Sonoma pa so gasilci v noči na sredo dosegli nekaj napredka v boju proti požaru Kincade, ki je zajel 310 kvadratnih kilometrov ozemlja in sprožil evakuacijo 200 tisoč ljudi.

Zaradi močnih vetrov elektropodjetja izklapljajo elektriko, ker lahko padajoče žice in daljnovodi z iskrami zanetijo nove požare. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je že pred dnevi za celotno območje države razglasil izredne razmere. Tokrat pa na srečo doslej še ne poročajo o nobeni smrtni žrtvi.