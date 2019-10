Zastrašujoč pogled: z avtom skozi kalifornijski požar #video

Pogled naprej, ki marsikoga prestraši do kosti

Požar Kincade jim je uspelo omejiti le 15-odstotno, do danes pa se je razširil na območje 305 kvadratnih kilometrov. Gasilci poleg gašenja in omejevanja požara skrbijo še za evakuacijo ljudi in poskušajo rešiti hiše, ki so na požarnem območju. Neutrudno skrbijo za evakuacijo in reševanje ujetih ljudi. Na zgornjem posnetku zapeljejo v središče požara in nadaljujejo reševanje. Gasilci iz gasilske postaje San Francisco 798 so pokazali svojo neustrašnost in pogum.

Na tem območju je aktivnih 86 gasilskih enot, gasilci iz San Francisca pa so razkrili, kako je videti pot skozi pekel. Z obeh strani se širi ogenj, prav tako neusmiljeno gori pred njimi. Posnetek je nastal ob tretji uri zjutraj in prikazuje nenehni boj z naravo.

Foto: Gasilna enota San Francisco

Na delu 4.548 gasilcev

Kljub strašljivim razmeram trenutno kalifornijske požare gasi 4.548 gasilcev in več kot 700 reševalnih vozil. Požar poskušajo omejiti s 549 gasilnimi tovornjaki, 42 cisternami in 66 buldožerji. V zraku je 27 helikopterjev in 23 tankerjev grumman S-2T, ki lahko na požar zlijejo 4.500 litrov vode.