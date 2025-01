Washingtonska škofinja Mariann Edgar Budde je med torkovo mašo po inavguraciji ameriškega predsednika Donalda Trumpa pozvala k milosti v odnosu do priseljencev in oseb LGBTQ. Trump jo je danes v odzivu označil za "zoprno" in "radikalno levičarsko sovražnico" ter od nje zahteval opravičilo, poročajo tuje tiskovne agencije.