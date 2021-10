Kaj se po odstopu Sebastiana Kurza dogaja v Avstriji?

Po odstopu Sebastiana Kurza s položaja avstrijskega kanclerja bodo Zeleni nadaljevali delo v koaliciji z njegovo ljudsko stranko (ÖVP), je v soboto zvečer napovedal vodja Zelenih in podkancler Werner Kogler. Kot je dodal, je bil v luči policijskih preiskav odstop trenutnega kanclerja pravilen in pomemben korak za prihodnje sodelovanje v vladi.

Kurz je odločitev, da odstopa, sporočil v soboto. Pred tem so v državi stekle preiskave zaradi suma, da naj bi ozek krog okoli Kurza uporabil proračunski denar in vpliv, da so njegovega predhodnika na čelu stranke Reinholda Mitterlehnerja predstavljali v slabi luči in tako Kurzu tlakovali pot na čelo ÖVP.

Kurz osumljen podkupovanja

Med letoma 2016 in 2018 naj bi naročali javnomnenjske raziskave, ki so kazale na občutnejši padec priljubljenosti ÖVP kot druge javnomnenjske raziskave. Pri medijski skupini Österreich naj bi tudi zakupili oglasni prostor v zameno za ustrezno poročanje. Med osumljenimi je tudi Kurz, ki vse očitke zavrača.

Kljub temu se je odločil za odstop, da bi, kot je dejal, naredil prostor, da bi lahko Avstrija v teh zaradi pandemije še vedno težkih časih imela stabilno vlado. "Moja država je zame pomembnejša, kot sem pomemben sam sebi," je dejal.

Odločitev Kurza za odstop po besedah Koglerja pomeni, da lahko trenutna vlada nadaljuje delo na podlagi vladnega programa. Zeleni so namreč grozili z odhodom iz koalicije z ÖVP, če ne bi Kurza na kanclerskem položaju zamenjal nekdo drug.

Nadomestil ga bo zunanji minister

Kurz sicer še naprej ostaja na čelu ÖVP in bo tudi vodja strankine poslanske skupine v parlamentu. Vodenje vlade naj bi medtem prevzel dosedanji zunanji minister Alexander Schallenberg. Kogler je v sporočilu zapisal, da je bilo dosedanje sodelovanje s Schallenbergom zelo konstruktivno, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.