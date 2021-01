Južnoafriški sev koronavirusa potrdili tudi v ZDA

V ameriški zvezni državi Južni Karolini so v četrtek potrdili dva primera okužbe s tako imenovano južnoafriško različico koronavirusa, ki se hitreje širi in je bolj odporen na cepiva. Pred tem so v ZDA že potrdili tudi britansko in brazilsko različico koronavirusa.

Primera v Južni Karolini nista povezana med seboj, zdravstvene oblasti pa poročajo, da nobeden od okuženih že dolgo časa ni nikamor potoval. Guverner Južne Karoline Henry McMaster je že jeseni odpravil večino ukrepov proti širitvi pandemije, v četrtek pa je sporočil, da ni razloga za paniko in ukrepov ne namerava uvajati za nazaj, piše STA.

Republikanski politiki zavračajo nošenje mask in druge ukrepe

Kljub temu da se je v ZDA do sinoči okužilo že 25,7 milijona ljudi, umrlo pa jih je 433 tisoč, od tega več kot štiri tisoč v četrtek, pa republikanski politiki po ZDA še naprej tiščijo glave v pesek in zavračajo nošenje mask in druge ukrepe. Republikanski kongresi zveznih držav Arizone, Michigana, Ohia, Marylanda, Kentuckyja, Indiane in Pensilvanije pa si prizadevajo za odvzem pooblastil guvernerjem za uvajanje ukrepov proti koronavirusu.

Prav tako je republikanski državni kongres Wisconsina nameraval preklicati navodilo za nošenje mask v zaprtih prostorih, vendar pa so bile javne kritike ostre in so si premislili, tudi po opozorilu, da jim lahko zvezna vlada predsednika Joeja Bidna zaradi tega odvzame del zvezne pomoči.

V Kaliforniji pa je demokratski guverner Gavin Newsom začel sam odpravljati nekatere omejevalne ukrepe, čeprav smrtni primeri zaradi covid-19 v tej zvezni državi še vedno naraščajo. V četrtek je v Kaliforniji umrlo 737 ljudi, skupaj pa doslej že 39 tisoč. V zadnjih dneh se sicer tam, tako kot drugje po ZDA, zmanjšuje število hospitalizacij in število novih okužb.

Zvezna država Florida pa je poročala, da so do četrtka proti koronavirusu cepili že vse oskrbovance in zaposlene v domovih za ostarele in se zato lahko posvetijo drugim kategorijam prebivalstva. V državi New York pa so odkrili, da je državno ministrstvo za zdravje prijavilo 50 odstotkov manj smrtnih primerov zaradi bolezni covid-19 v domovih za ostarele, kot jih je bilo dejansko. To je odkrila preiskava pravosodne ministrice te zvezne države Letitie James, poroča STA.

Pod valom kritik tudi Cuomo

Pod valom kritik se je zato znašel guverner Andrew Cuomo, ki si je v pandemiji ustvaril ugled politika, ki zna ukrepati v krizi. Cuomo je znan po izjavi, da nesposobne vlade povzročajo umiranje, in republikanski kritiki mu to sedaj vračajo z obrestmi, čeprav preiskava še ni končana in ni jasno, koliko je za napačne številke dejansko odgovoren.

Demokratka Jamesova, ki preganja bivšega predsednika Donalda Trumpa zaradi domnevnih finančnih kršitev, je dregnila v osje gnezdo demokratske partitokracije in političnega klientelizma v New Yorku s preiskavo številk, ki so se ji, glede na poročila številnih medijev, zdele sumljive. Poročila domov za ostarele so namreč navajala veliko višje številke kot Cuomovo ministrstvo za zdravje.

Njeni preiskovalci so pogledali vzorec 62 od skupaj 600 domov za ostarele v državi in ugotovili, da je 62 domov skupaj poročalo o 1.914 smrtih, ministrstvo za zdravje pa le o 1.229. "Če ta vzorec velja tudi za vse ostale domove, potem je država zatajila skoraj 56 odstotkov smrtnih primerov," je sporočila Jamesova. Do torka je država New York poročala o skupno 8.711 smrtnih primerih zaradi bolezni covid-19 v vseh domovih za ostarele. V ZDA je po podatkih Univerze Johns Hopkins do četrtka za boleznijo covid-19 umrlo 433 tisoč ljudi, od tega največ v državi New York, in sicer 43.100, še navaja STA.