EU v pričakovanju odobritve tretjega cepiva proti covid-19

Evropska agencija za zdravila (Ema) naj bi predvidoma danes sporočila odločitev o dovoljenju za uporabo cepiva proti covid-19, ki sta ga razvila podjetje AstraZeneca in oxfordska univerza. Pričakovano odobritev tretjega cepiva v EU spremlja negotovost glede njegove dobave, ki naj bi bila vsaj v prvem četrtletju bistveno manjša od predvidene.

Švedsko-britansko farmacevtsko podjetje AstraZeneca in univerza v Oxfordu sta za pogojno dovoljenje za promet s cepivom v EU zaprosila 12. januarja, Ema je odločitev napovedala do 29. januarja. Izvršna direktorica agencije Emer Cooke je sicer v odzivu na navedbe o slabi učinkovitosti tega cepiva pri starejših pred dnevi dejala, da je mogoča odobritev cepiva za določeno, bolj omejeno starostno skupino. Po nekaterih napovedih naj bi tako sprva cepivo priporočali za osebe, mlajše od 65 let, piše STA.

EU se je z AstraZeneco dogovorila za 400 milijonov odmerkov

Ema je doslej za uporabo v EU odobrila dve cepivi − lani decembra cepivo Pfizerja in BioNTecha ter januarja cepivo Moderne. Tako kot pri cepivu AstraZenece gre pri obeh za pogojno dovoljenje, ki omogoča zgodnji dostop do zdravil v kriznih razmerah, na podlagi manj celovitih podatkov, kot se običajno zahtevajo.

Cepivo AstraZenece se je v raziskavah izkazalo za manjšo učinkovitost od predhodno odobrenih cepiv, a je njegova prednost v tem, da ga je mogoče hraniti v običajnih hladilnikih. Je tudi bistveno cenejše. Unija se je z AstraZeneco dogovorila za 400 milijonov odmerkov cepiva.

A pričakovano odobritev cepiva spremlja negotovost glede njegove dobave, ki naj bi bila, glede na napovedi AstraZenece, ki kot razlog navaja težave s proizvodnimi zmogljivostmi, v prvem četrtletju bistveno okrnjena. V EU, kjer cepljenje proti bolezni covid-19 poteka počasneje od pričakovanj, je to povzročilo veliko nejevolje. Kljub zahtevam Bruslja, naj podjetje izpolni pogodbene obveznosti, strani vprašanja dobav še nista rešili, še navaja STA.