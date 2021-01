Zdravniške organizacije so se odzvale na številne zavajajoče in strokovno neutemeljene informacije, ki krožijo v javnosti. Ljudi zato prosijo, da v množici informacij, ki nas vsak dan dosežejo, zaupajo izjavam, ki jih sporočajo za določeno področje medicine kompetentni strokovnjaki. "Ukrepi, kot so nošenje mask, razkuževanje, zračenje, vzdrževanje distance in čimprejšnje cepljenje, so se že izkazali za učinkovite," so poudarili.

Zdravniki, združeni v iniciativi Slovenski zdravniki, so pred dnevi izdali svoje mnenje, v katerem nasprotujejo nekaterim ukrepom za zajezitev širjenja epidemije novega koronavirusa. Kot so zapisali Matjaž Figelj, Uroš Dobnikar, Gregor Knafelc in drugi, se zavzemajo za takojšnjo vrnitev otrok v šole, nasprotujejo pa tudi testiranju učiteljev s hitrimi testi in morebitnemu testiranju otrok.

Danes so se oglasile zdravniške organizacije

Danes so se na to odzvali tudi v Koordinaciji zdravniških organizacij (KZO), ki jo sestavljajo Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, FIDES in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Kot so zapisali, se z današnjo izjavo za javnost odzivajo na številne zavajajoče in strokovno neutemeljene informacije, ki krožijo v javnosti.

Javnost prosijo, da zaupajo ustreznim strokovnjakom

Kot so zapisali, zdravniške organizacije v zdajšnji epidemiji dosledno podpirajo ukrepe, ki temeljijo na spoznanjih sodobne znanosti in medicine, podprte z dokazi. "Ukrepi, kot so nošenje mask, razkuževanje, zračenje, vzdrževanje distance in čimprejšnje cepljenje, so se že izkazali za učinkovite. Laično in strokovno javnost prosimo, da v množici informacij, ki nas vsak dan dosežejo, zaupate izjavam, ki jih sporočajo za določeno področje medicine kompetentni strokovnjaki," so dodali.

"Zlorabljajo posamezne izseke izjav tako domačih kot tujih strokovnjakov"

Ob tem zdravniške organizacije nadaljuje, da se stališča, ki jih zagovarja in predstavlja skupina Slovenski zdravniki, močno razlikujejo od medicine, podprte z dokazi. "Zlorabljajo posamezne izseke izjav tako domačih kot tujih strokovnjakov. Njihovo javno izražanje stališč, ki nimajo podlage v strokovnih dognanjih, ima lahko za posledico dodatno širjenje epidemije, povečevanje zbolevanja in naraščanje števila umrlih. Prav tako je sporno in zavajajoče poimenovanje 'slovenski zdravniki', saj predstavljajo le majhno skupino nekaj slovenskih zdravnikov. V Sloveniji pa je po podatkih Registra zdravnikov, ki ga vodi Zdravniška zbornica, 11.497 zdravnikov in zobozdravnikov," so zapisali.

Družbeno odgovorne medije in javnost zato v KZO pozivajo, da njihove pretekle zavajajoče objave umaknejo s svojih portalov in družbenih omrežij, nova sporočila in pozive pa pred objavo natančno preverijo, ali temeljijo na medicinskih dognanjih in so s tega vidika relevantna za objavo, v nasprotnem primeru naj jih ignorirajo.