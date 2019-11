Junckerja pozivajo, naj se pogajanja s Skopjem in Tirano začnejo prihodnjo pomlad

Pozivu, naj Evropska komisija pripravi predloge za reformo širitvenega procesa, se je do zdaj pridružilo že 15 držav članic EU, so danes potrdili slovenski diplomatski viri v Bruslju. Pismo, ki ga je podpisala tudi Slovenija, so predstavniki omenjenih držav poslali odhajajočemu predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju.

Prve podpisnice pisma, ki v javnosti kroži od torka, so Slovenija, Avstrija, Slovaška, Češka, Italija in Poljska. Pozivu so se pridružile še Madžarska, Bolgarija, Grčija, Estonija, Irska, Litva, Latvija, Malta in Portugalska. V pismu odhajajočemu predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju se države zavzemajo, da bi države članice marca 2020 podprle začetek pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo.

Pristopna pogajanja s Skopjem in Tirano naj se začnejo marca 2020

"Drži, da trenutno pridružitveni proces na Zahodnem Balkanu napreduje počasi in nestanovitno. Zato smo pripravljeni konstruktivno delovati za izboljšanje tega procesa," so v pismu poudarili prvopodpisani ministri. Prizadevali si bodo, da bi to omogočilo EU, da marca 2020 doseže soglasje o začetku pristopnih pogajanj s Skopjem in Tirano, so zapisali v pismu, ki ga je v torek posredovalo slovensko zunanje ministrstvo.

Med prvimi podpisnicami pisma je tudi Slovenija. Na fotografiji slovenski zunanji minister Miro Cerar. Foto: STA

"Obenem Evropsko komisijo pozivamo, naj do januarja 2020 pripravi konkretne predloge za večjo učinkovitost pristopnega procesa kot instrumenta za podporo reformam in naporom za integracijo v regiji," so dodali. Poudarili so še, da je odprtost Unije do vseh evropskih narodov, ki delijo evropske vrednote in so pripravljeni sprejeti pravni red EU, ključna za zgodovinsko misijo EU, da dokonča združitev Evrope.

Francija začetek pogajanj pogojuje z reformo pristopnega procesa

Države so pismo v torek predstavile na zasedanju Sveta EU za splošne zadeve, ki se ga je iz Slovenije udeležil državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Dobran Božič. Ta se je po navedbah ministrstva spet zavzel za čimprejšnji začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo.

Glede morebitne nadgradnje širitvenega procesa je izrazil pričakovanje, da bo Evropska komisija čim prej pripravila strateški dokument, ki bo služil kot osnova za razpravo o tem vprašanju. Poudaril je, naj razprava med državami članicami EU o tem poteka vzporedno z začetkom pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo.

Francija, ki je oktobra preprečila zeleno luč EU za začetek pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo, medtem začetek pristopnih pogajanj pogojuje z reformo pristopnega procesa. Pariz je konec prejšnjega tedna drugim državam članicam predstavil svoj predlog sprememb pristopnega procesa. Namesto delitve pristopnih pogajanj na 35 tematskih poglavij bi uvedli postopek v sedmih fazah. Medtem ko so do zdaj odpirali več poglavij hkrati, bi po novem fazo začeli, ko bi končali predhodno, še predlaga Francija.