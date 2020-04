Johnson še vedno na intenzivni negi, ostaja stabilen

Zdravstveno stanje britanskega premierja Borisa Johnsona je stabilno in je dobre volje po drugi noči na intenzivni negi, kjer so mu zaradi covida 19 dali kisik, ni pa potreboval pomoči pri dihanju, je danes za britanski BBC povedal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Edward Argar.

"Kot vem, mu je udobno, je stabilen, dobrega razpoloženja, imel je kisik, ni pa bil na ventilatorju," je povedal Edward Argar. BBC dodaja, da je nove podatke o zdravstvenem stanju premierja pričakovati kasneje, piše STA.

Prvi vodja kakšne države, ki je okužen s koronavirusom

Britanski časnik The Times poroča, da je premierju padla visoka temperatura, ki je doslej vztrajala, Daily Telegraph pa, da ga zdravi eden vodilnih britanskih pulmologov. Časniki so pozvali ljudi, naj mislijo na premierja, medtem ko je Velika Britanija tretji teden v karanteni v prizadevanjih, da bi zajezili širjenje novega koronavirusa, ki je doslej v državi zahteval že 6.159 življenj. V torek so poročali o rekordnem številu mrtvih v enem dnevu, ko je covid-19 zahteval še 786 življenj. Skupno število okužb je preseglo 55 tisoč, opravili so 270 tisoč testov, poroča STA.

Johnson se zdravi v bolnišnici St. Thomas. Foto: Reuters

Britanski premier je prvi voditelj kakšne države, ki je sporočil, da se je okužil z novim koronavirusom. Sprva je imel blažje simptome in je deset dni delal od doma v samoizolaciji. V nedeljo pa so ga odpeljali v bolnišnico St. Thomas, da bi mu opravili teste, ker so simptomi covid-19 vztrajali, imel je tudi povišano telesno temperaturo. V ponedeljek zvečer so ga premestili na intenzivno nego, saj so se mu poslabšali simptomi covida 19, s katerim okužbo so mu potrdili 27. marca.

Johnsona nadomešča zunanji minister Dominic Raab, ki je v torek sporočil, da je prepričan, da bo Johnson kmalu okreval. Premierja je označil za borca in svojega prijatelja, še piše STA.