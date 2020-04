Johnson ostaja na intenzivni negi, a ne potrebuje ventilatorja #video

Stanje britanskega premierja Borisa Johnsona, ki je zaradi novega koronavirusa od ponedeljka zvečer na intenzivni negi, je stabilno. Premier je dobre volje, so danes sporočili z Downing Streeta. Ob tem so še pojasnili, da ne potrebuje ventilatorja.

Britanski premier Boris Johnson prejema kisik, a diha brez dodatne pomoči. "Ni potreboval mehanske ventilacije ali neinvazivne respiratorne podpore," so sporočili. Britanskega premierja so v ponedeljek zvečer premestili na intenzivno nego, saj so se njegovi znaki bolezni covid-19 poslabšali. Z Downing Streeta so še sporočili, da Johnson nima pljučnice.

Johnson od ponedeljka zvečer na intenzivni negi

Prav danes je sicer Michael Gove, ki je v britanski vladi zadolžen za brexit, začel samoizolacijo, potem ko je eden od njegovih družinskih članov kazal znake bolezni covid-19. Kot je povedal Gove, sam nima nobenih znakov in bo še naprej delal od doma.

Johnson je prvi voditelj katere od držav, ki je sporočil, da se je okužil z novim koronavirusom, zbolel je pred desetimi dnevi. Sprva je imel blažje simptome in je delal od doma, v nedeljo pa so ga sprejeli v bolnišnico v Londonu, ker je imel še vedno znake bolezni. Od ponedeljka zvečer je Johnson na intenzivni negi.