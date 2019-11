Johnson in Corbyn v prvem televizijskem volilnem spopadu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvem televizijskem soočenju pred parlamentarnimi volitvami 12. decembra sta se voditelja konservativcev in laburistov Boris Johnson in Jeremy Corbyn v torek spopadla zlasti glede brexita. Precej besed sta v razgreti razpravi, v kateri sta poskušala prepričati čim več volivcev, namenila tudi nacionalnemu zdravstvenemu sistemu.

Polovica 60-minutnega soočenja, ki je potekalo pred 200-članskim občinstvom, je bila posvečena brexitu. Premier Boris Johnson želi na volitvah osvojiti večino, ki bi mu omogočila uzakonitev izstopnega dogovora z Brusljem, nato pa bi "končal to narodno bedo" in Združeno kraljestvo 31. januarja popeljal iz Unije. Zagotovil je, da bo do leta 2021 dosežen tudi dogovor o prihodnjih trgovinskih odnosih z EU.

Corbyn bi si v primeru zmage prizadeval za nov sporazum

Jeremy Corbyn je po drugi strani vztrajal, da je izpogajani dogovor slab, zaradi česar bi si v primeru zmage prizadeval za nov sporazum, ki bi vključeval carinsko unijo in tesnejši odnos z enotnim trgom. Nato bi "zadnjo besedo dal ljudem" in nov dogovor dal na referendum. Kot že do zdaj pa se tudi tokrat - kljub prigovarjanju Johnsona - ni izrekel, kako bi glasoval na morebitnem ponovnem odločanju o izstopu države iz EU.

Johnson je med drugim zagotovil, da bo do leta 2021 dosežen tudi dogovor o prihodnjih trgovinskih odnosih z EU. Foto: Reuters

Precej časa sta strankarska voditelja namenila tudi nacionalnemu zdravstvenemu sistemu (NHS), ki ga glede na pohvalne besede oba izjemno cenita. A tudi tu se je v debato vrinil brexit, saj je Corbyn prepričan, da namerava Johnson v dogovarjanju o prihodnjem trgovinskem dogovoru z ZDA dati na mizo tudi NHS.

Johnsona je s šopom dokumentov v rokah, ki naj bi to dokazovali, obtožil vodenja niza tajnih sestankov z ZDA, na katerih naj bi bilo predlagano odprtje NHS za ameriška podjetja. Konservativni premier je obtožbe označil za "absolutno izmišljotino".

Tema pogovora tudi britanska monarhija

Sporekla sta se tudi glede glede morebitne ogroženosti prihodnosti zveze med Škotsko in preostalim Združenim kraljestvom. Johnson je namreč trdil, da bi laburisti privolili v nov referendum o neodvisnosti Škotske, da bi tako pridobili podporo Škotske nacionalne stranke (SNP), sam pa take cene ni pripravljen plačati. A Corbyn je premierjeve navedbe označil za "neumnost" in vztrajal, da njegova stranka ne bo oblikovala koalicije s SNP.

Po mnenju večine gledalcev se je v debati bolje odrezal Corbyn. Foto: Reuters

Med raznovrstnimi temami vprašanj gledalcev se je znašla tudi britanska monarhija, ki je po Corbynovem mnenju "potrebna izboljšav". Glede škandala, v katerega se je zaradi intervjuja pretekli teden zapletel princ Andrew, ki je v preteklosti prijateljeval s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, je Corbyn dejal, da je "treba odgovoriti na nekatera zelo resna vprašanja", Johnson pa je menil, da mora "pravosodje opraviti svoje delo".

Zadnje vprašanje je bilo vendarle bolj lahkotne narave - voditelja sta morala povedati, kaj bi drug drugemu podarila za božič. Corbyn bi Johnsonu dal izvod Božične pesmi v prozi Charlesa Dickensa, premier pa se je sprva odločil za izvod svojega "sijajnega dogovora o brexitu", pod pritiski, naj poda "nepolitičen odgovor", pa se je odločil, da bi Corbyjna obdaril s slivovo marmelado.

Po mnenju gledalcev je v debati zmagal Corbyn

Glede na anketo inštituta YouGov so bili gledalci pretežno razdeljeni glede tega, kdo se je bolje odrezal v debati - večina laburistov je menila, da je zmagal Corbyn, večina konservativcev pa, da je bil boljši Johnson.

Je pa precej polemike, ki traja še danes, sprožila sprememba imena enega od računov konservativcev na Twitterju v času debate. Stranka je namreč račun @CCHQPress začasno preimenovala v "factcheckUK" in na njem v živo spodbijala Corbynove izjave, po koncu soočenja pa naslov spet spremenila v izvirnega.

Foto: Reuters

Poteza je bila med drugim deležna kritike uporabnikov Twitterja, preostalih političnih strank in samega Twitterja, češ da so zavajali javnost, saj so dajali vtis, da gre za račun, namenjen preverjanju dejstev. Twitter jih je obtožil kršitve pogojev uporabe in v primeru ponovitve napovedal "odločno korektivno ukrepanje".

Konservativci so medtem svoji strategiji stopili odločno v bran. Kot dejal zunanji minister Dominic Raab, je šlo za res dober način, kako takoj spodbijati laburistične "nesmisle". Opomnil je tudi, da je bila pod imenom factcheck pripisana oznaka stranke CCHQ, in menil, da naslov ne bi mogel zavesti nikogar, ki bi mu namenil več kot pol sekunde.