Jezna Melania zaradi svojega vrta nad zgodovinarja: "Ne verjemite mu" #foto

Petinšestdesetletni zgodovinar Michael Beschloss je na Twitterju ponovno izpostavil legendarni rožni vrt nekdanje prve dame Združenih držav Amerike Melanie Trump.

"Prenova vrta v Beli hiši je bila končana pred natanko letom dni in to je mračen rezultat. Desetletja ameriške zgodovine so minila," je, kot poroča hrvaški 24sata.hr, zapisal ob fotografiji. Na fotografiji je vrt videti žalosten in brez vrtnic, ki jih je prvotno posadila Jackie Kennedy v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

Evisceration of White House Rose Garden was completed a year ago this month, and here was the grim result—decades of American history made to disappear: @dougmillsnyt pic.twitter.com/78OqjkoOPt — Michael Beschloss (@BeschlossDC) August 7, 2021

Melania se je takoj odzvala in zatrdila, da Beschlossu ne gre zaupati. "Svojo nevednost je dokazal s fotografijo vrta v delu. Rožni vrt je poln zdravih in pisanih, cvetočih vrtnic. Njegovi zavajajoči podatki so nečastni in jim kot poklicnemu zgodovinarju nikoli ne bi smeli zaupati," je bila ostra nekdanja prva dama.

.@BeschlossDC has proven his ignorance by showing a picture of the Rose Garden in its infancy. The Rose Garden is graced with a healthy & colorful blossoming of roses. His misleading information is dishonorable & he should never be trusted as a professional historian. https://t.co/LU243SANF1 pic.twitter.com/PuVOSjxx5w — Office of Melania Trump (@OfficeofMelania) August 8, 2021

Fotografije prenovljenega rožnega vrta v Beli hiši, avgust 2020: