Je to dokaz, da ima Putin res dvojnike?

Superprepoznavalci (ang. super-recognizers) so ljudje, ki so sposobni veliko bolje prepoznavati in identificirati obraze, kot to zmorejo povprečni ljudje. So izjemno hitri in dobri pri zapomnitvi obrazov in njihovi primerjavi.

Iskanje Putinovih dvojnikov

Tudi v primerih, ko so slike zamegljene ali posnete iz neugodne perspektive – na primer med Putinovimi potovanji v Mariupol in Herson. Naravni proces staranja obrazov jih ne spravlja v zadrego pri prepoznavanju, piše NZZ.

Skupini devetih superprepoznavalcev so raziskovalci Univerze v Lausanni pokazali dvanajst Putinovih fotografij in ugotoviti, ali je morda na kateri od njih Putinov dvojnik in ne Putin.

Putinov dvojnik v Mariupolu in Dagestanu?

Pri treh fotografijah Putinovega obiska Mariupola in okupiranega dela regije Herson spomladi 2023 je večina superprepoznavalcev dejalo, da na fotografijah ni Putin. Pri dveh od treh fotografijah je celo osem od devetih superprepoznavalcev prepričanih, da na njih ni ruski predsednik.

Putin v Mariupolu:

Pri fotografijah Putinovega obiska v Dagestanu na jugu Rusije junija lani, ko se je ruski predsednik srečal z množico ljudi, je sedem od devetih superprepoznavalcev dejalo, da je na fotografijah Putinov dvojnik.

Zmedeni Putin iz avgusta lani naj bi bil pravi

Glede videoposnetka iz avgusta lani, na katerem se Putin zmede, ker ima ročno uro na desni roki namesto na levi roki, kot je običajno zanj. Številni zahodni mediji so zato menili, da je videoposnetku Putinov dvojnik. A superprepoznavalci se ne strinjajo – vsi so mnenja, da je na videoposnetku pravi Putin.