Javno sramotenje v Kolumbiji in pretep s palicami v Indiji, če kršite karanteno #video

Neko kolumbijsko žensko so osramotili na javni televiziji, ker je namerno kršila karanteno in se v času, ko bi morala biti v samoizolaciji, odpravila na piknik s prijatelji. Poleg tega ji grozi tudi do osemletna zaporna kazen. Medtem pa policija v Indiji takšne pretepa s palicami.

Neimenovana Kolumbijka se je pretekli teden z možem vrnila v Bogoto iz ZDA, kjer je trenutno zaradi pandemije novega koronavirusa razglašeno izredno stanje. Kolumbijske oblasti so paru zato naročile, da morata prestati dvotedensko karanteno, saj obstaja verjetnost, da bi bila oba okužena z novim koronavirusom, a oba sta odredbo nespametno prekršila.

Po zgolj nekaj dneh sta se odločila, da se udeležita piknika s prijatelji, pri čemer ju je zalotila policija in ju aretirala.

Žensko, ki sicer ni kazala nobenih simptomov okužbe, so vklenili, ji nadeli masko in jo pripeljali pred množico novinarjev kot opozorilo, kaj se bo zgodilo tudi drugim, če si bodo drznili storiti enako: javno sramotenje ter še morebitna zaporna kazen. Njej namreč grozi od štiri do osem let zapora, njenemu partnerju, ki ima sicer ameriško državljanstvo, pa deportacija v ZDA in morebitna denarna kazen.

Kolumbija je sicer v petek, 20. marca, za vso državo razglasila 19-dnevno strogo karanteno in najbolj drastične ukrepe v vsej Južni Ameriki v boju proti novemu koronavirusu.

Tako pa se kršiteljev loteva indijska policija. Foto: Reuters

V Indiji kršitelje tepejo s palicami

V Indiji pa so se lotili prav tako resnih, a tudi nasilnih ukrepov nad tistimi, ki kršijo karanteno. Policisti kršitelje pretepajo s palicami, jih silijo v delanje sklec in počepov, ustavljajo avtomobile in jih temeljito pregledujejo. Tako kot v Kolumbiji so tudi v Indiji razglasili strogo karanteno, pri njih 21-dnevno.