Poudarki dneva:



6.15 Izrael sprožil merjene napade na Iran

Napadi so odgovor na "večmesečne neprekinjene napade iranskega režima", je sporočila izraelska vojska in dodala, da je mobilizirala vse svoje obrambne in napadalne zmogljivosti. Iran je v začetku oktobra izstrelil približno 200 raket na Izrael, ki zaradi učinkovite protiraketne obrambe ni utrpel večjih posledic.

Iranska državna televizija je zgodaj zjutraj v soboto poročala o močnih eksplozijah okrog prestolnice, poroča AFP. Uvodoma ni bilo poročil o eksplozijah na naftnih objektih Irana.

Misija opravljena

Izraelska vojska je sporočila, da je izvedla "natančne in ciljno usmerjene" napade na Iran, tarča so bili obrati za proizvodnjo raket, raket zemlja-zrak in drugih sistemov za zračne napade v več regijah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

“I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran’s attacks against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran — thwarting immediate threats to the State of Israel.”



Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari talk about the… pic.twitter.com/1OOss3etpV — Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2024

Niz povračilnih napadov se je "končal in misija je opravljena," je sporočila vojska.

"Iran je izstrelil na stotine raket na državo Izrael v dveh napadih aprila in oktobra ter financira in usmerja teroristične dejavnosti prek svojih zaveznikov na Bližnjem vzhodu, da bi napadli Izrael," je zapisala in dodala, da si Iran prizadeva za "spodkopavanje regionalne stabilnosti in varnosti ter svetovnega gospodarstva", poroča AFP.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari je po koncu izraelskih povračilnih napadov davi Teheran posvaril pred nadaljnjo eskalacijo. "Če bi režim v Iranu naredil napako in začel nov krog stopnjevanja, se bomo dolžni odzvati," je dejal.

"Naše sporočilo je jasno: vsi tisti, ki grozijo državi Izrael in želijo regijo povleči v širšo eskalacijo, bodo plačali visoko ceno," je poudaril.

Po njegovih besedah so napadi na vojaške cilje v Iranu preprečili neposredne grožnje Izraelu.

Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA Sean Savett je dejal, da gre za samoobrambo v odgovor na iranske napade 1. oktobra. Izrael je od takrat naprej obljubljal povračilni udarec. Neimenovani obrambni uradnik ZDA je za AFP potrdil, da je Izrael o napadih vnaprej obvestil ZDA, ki v to niso vpletene.

Sirska državna tiskovna agencija Sana je medtem poročala, da je zračna obramba prestregla sovražne tarče blizu prestolnice Damask, kjer naj bi odjeknilo več eksplozij, navaja AFP.