Izraelska vojska napadla še eno šolo z razseljenimi Palestinci

Po navedbah lokalnih virov so izraelska letala ubila in poškodovala za zdaj še neznano število civilistov, ki so se zatekli v nekdanjo šolo v begunskem taborišču Nuseirat. Gre za nov napad na šole v Gazi, ki od začetka izraelske ofenzive ne delujejo več, služijo pa kot pribežališča za razseljene civiliste.

Izraelska vojska je prav tako obstreljevala več drugih predelov razdejane enklave, še navaja Wafa.

Več kot 500 pacientov zapustilo bolnišnico

Medtem se nadaljuje tudi prisilno razseljevanje Palestincev. Potem ko so izraelske sile odredile novo evakuacijo civilistov, tokrat iz predelov kraja Deir al-Balah v osrednji Gazi, je organizacija Zdravniki brez meja (MSF) danes zjutraj sporočila, da je več kot 500 pacientov zapustilo tamkajšnjo bolnišnico Al Aksa. Bolnišnica je v neposredni bližini območij, za katere velja evakuacija, in kjer potekajo spopadi, k begu pa je številne pognala eksplozija 250 metrov od poslopja, so Zdravniki brez meja zapisali na omrežju X.

Israeli forces issued an evacuation order in the vicinity of MSF-supported Al Aqsa Hospital, Deir Al Balah, Central Gaza, urging people to flee.



An explosion approximately 250 meters away triggered panic with many choosing to leave the hospital. 1/4 — Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (@MSF_canada) August 25, 2024

V bolnišnici tako za zdaj ostaja sto pacientov, sedem od njih je na intenzivni negi.

O novi žrtvi izraelskih sil poročajo tudi z zasedenega Zahodnega brega, kjer je pod streli vojske padel Palestinec v bližini kraja Hebron.

S tem je število ubitih Palestincev na Zahodnem bregu od 7. oktobra lani naraslo na 645. V istem obdobju so izraelske sile v Gazi ubile najmanj 40.405 ljudi.