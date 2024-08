Izrael z iransko grožnjo utemeljuje zasedbo palestinskih ozemelj

Izrael Kac je v zapisu na družbenem omrežju X obtožil palestinsko gibanje Hamas in Iran, da sta "prevzela palestinsko vprašanje". "Palestinska država bi pomenila iransko oporišče v Gazi ter Judeji in Samariji," je zapisal zunanji minister, pri čemer je za Zahodni breg uporabil izraelski okupacijski naziv za to območje.

Izrael tako še naprej ignorira pritisk več držav, med njimi tudi Slovenije, ki so v zadnjem letu priznale Palestino v upanju, da bi to privedlo do premirja in mirovnega dogovora na Bližnjem vzhodu. Izraelske oblasti sicer že dolgo dajejo jasno vedeti, da nimajo interesa za priznanje palestinske države, ki je prav tako ne priznava večina zahodnih držav z ZDA na čelu.

Izrael palestinska ozemlja okupira od leta 1967, kar med drugim utemeljuje z varnostnimi skrbmi. Te je v svoji objavi izpostavil tudi Kac, ki je ob tem za "iranska oporišča" označil tudi sosedi Sirijo in Libanon ter Jemen in Irak.

Izraelska vojska ubila že več kot 40 tisoč Palestincev, napadov ne prekine

Palestinska država bi po njegovem prepričanju predstavljala grožnjo prebivalcem Izraela in njegovemu gospodarstvu. Izraelski minister ob tem sklenil, da tega ne smejo dopustiti.

Palestinski civilisti se medtem še naprej soočajo z vsakodnevnimi izraelskimi napadi na Gazo. V razdejani enklavi so danes našteli najmanj sedem smrtnih žrtev izraelskega obstreljevanja, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Izraelska vojska je od 7. oktobra lani v Gazi ubila več kot 40 tisoč Palestincev, z okrepljenim nasiljem okupacijskih sil in izraelskih naseljencev se v tem času soočajo tudi Palestinci na zasedenem Zahodnem bregu.

Kot navaja Al Jazeera, se nadaljuje tudi redno čezmejno obstreljevanje izraelskih sil in libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah.