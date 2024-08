Tudi Mounir Makdah, ki vodi libanonsko vejo oboroženega krila Fataha, Brigade Al Aksa, je potrdil, da je bil v napadu ubit njegov brat Kalil in ga opisal kot poveljnika v Brigadah Al Aksa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Član centralnega komiteja Fataha Tavfik Tiravi je opozoril, da je Izrael Makdaha ubil z namenom, da bi sprožil regionalno vojno.

Prvi napad na uradnika Fataha v več kot desetih mesecih

Napad je medtem potrdila tudi izraelska vojska. "Danes je letalo zračnih sil na območju Sidona v južnem Libanonu napadlo terorista Kalila Al Makdaha," je sporočila in dodala, da sta Makdah in njegov brat sodelovala z Iranom pri "načrtovanju napadov ter prenosu sredstev in orožja teroristični infrastrukturi na Zahodnem bregu".

To je bil sicer prvi napad na uradnika Fataha v več kot desetih mesecih čezmejnih spopadov med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah. Na obmejnem območju med Izraelom in Libanonom namreč skoraj vsakodnevno prihaja do izmenjave ognja vse od oktobra lani, ko je izbruhnila vojna v Gazi med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas.

Hamas in Fatah sta rivalski palestinski organizaciji. Na zadnjih palestinskih parlamentarnih volitvah leta 2006 je zmagal Hamas in leto kasneje s silo prevzel nadzor nad območjem Gaze, od koder so izgnali pripadnike Fataha. Ta medtem še vedno vodi palestinsko upravo na Zahodnem bregu. Med skupinama že več let potekajo pogovori o spravi, ki pa do zdaj niso prinesli napredka.