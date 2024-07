Izraelska vojska naj bi v Han Junisu ubila sto borcev Hamasa

Izraelska vojska je v današnji izjavi navedla, da je ubila najmanj sto oboroženih borcev Hamasa, odkar je v ponedeljek začela najnovejšo ofenzivo v Han Junisu. V okviru operacije je vojska napadla in uničila sedem terorističnih celic, ki so na izraelske enote streljale z minometi, so dodali po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Cilj operacije naj bi bil tudi najti trupla petih izraelskih talcev, ki so bili ubiti med napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra lani. Njihova trupla so nato palestinski borci prepeljali v Gazo.

Vojska je v luči operacije v ponedeljek ukazala umik prebivalcev iz vzhodnega dela Han Junisa in ljudi napotila na "varno območje" Al Mavasi na obali palestinske enklave.

Izraelci spet nazaj v Han Junisu

Izraelske enote so nazadnje aprila zapustile Han Junis rekoč, da so tam dosegle vse svoje vojaške cilje. Tokrat je izraelska vojska vrnitev na območje utemeljila s tem, da Hamas izstreljuje granate s tega območja.

Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje v Gazi je izraelska operacija terjala veliko civilnih žrtev zaradi zračnih napadov in tankovskega obstreljevanja. Ubitih naj bi bilo več kot 129 Palestincev, vključno z ženskami in otroki. Ranjenih je bilo več kot 400 ljudi, več kot 150 tisoč ljudi pa se je bilo prisiljenih umakniti na vse ožje humanitarno območje Al Mavasi, poroča španska tiskovna agencija EFE.