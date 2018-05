Izraelska tankovska raketa zahtevala žrtve med Palestinci

Izraelska vojska je danes na območje Gaze izstrelila tankovsko raketo. Kot so sporočile izraelske oblasti, so merili na opazovalnico palestinskega terorističnega gibanja Islamski džihad, ob tem pa je bil napad odgovor na odkrito eksplozivno sredstvo ob ograji na meji med Gazo in Izraelom. V napadu sta umrla dva Palestinca.

Po podatkih palestinskega zdravstvenega ministrstva sta bila v izraelskem napadu ubita 25-letni Husein Al Amur in 28-letni Halem Al Naka. Incident se je zgodil na vzhodu mesta Rafah na jugu Gaze.

Izraelska vojska naj bi raketo izstrelila, ko je na meji med Gazo in Izraelom odkrila in uspešno odstranila eksplozivno sredstvo, katerega tarča so bili pripadniki izraelskih oboroženih sil.

Protesti do zdaj zahtevali 118 žrtev

V ločenem letalskem napadu, ki ga je izraelska vojska izvedla v soboto ponoči, je Izrael napadel dve tarči na območju Gaze, ki je pod nadzorom Hamasa. O smrtnih žrtvah napada ne poročajo.

Kot je sporočila izraelska vojska, je bil letalski napad odgovor na kratek vdor Palestincev na izraelsko ozemlje, kmalu zatem pa so pobegnili nazaj na območje Gaze. Ob tem naj bi bil napad odgovor na palestinske poskuse poškodovanja ograje na meji in izraelske varnostne infrastrukture med preteklimi protesti.

Množični protesti, ki so izbruhnili 30. marca letos, so po navedbah palestinskega zdravstvenega ministrstva do zdaj zahtevali najmanj 118 smrtnih žrtev, največ 14. maja, ko so Palestinci protestirali proti selitvi ameriškega veleposlaništva v Jeruzalem. Takrat jih je protestiralo več deset tisoč, 62 jih je bilo ubitih. V tem času ni bil ubit niti en izraelski državljan.