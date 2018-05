Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izraelska letala napadla cilje Hamasa v Gazi Luka Mlakar Avtorji: STA,

Foto: Reuters

Izraelska vojska je ponoči izvedla več letalskih napadov na cilje palestinskega gibanja Hamas na severu Gaze. Kot so prek Twitterja sporočili vojaški viri, so zadeli več poslopij "teroristične" infrastrukture v vojaškem kompleksu in obrat za proizvodnjo orožja.