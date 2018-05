Svet ZN za človekove pravice za neodvisno preiskavo nasilja v Gazi, podpora tudi iz Slovenije

Svet ZN za človekove pravice je na izrednem zasedanju danes sprejel resolucijo o napotitvi neodvisne preiskovalne komisije na območje Gaze, ki bo preiskala smrtonosno nasilje izraelske vojske na množičnih palestinskih protestih od 30. marca. Preiskovalci bodo strokovnjaki za vojne zločine.

Med drugim je resolucijo podprla Slovenija, ki je v skupni izjavi z Belgijo in Španijo izrazila zaskrbljenost nad pretirano uporabo sile izraelskih oblasti in podprla ustanovitev preiskovalne komisije.

Svet ZN je z 29 glasov za, dvema proti in 14 vzdržanimi sprejel resolucijo, v kateri je pozval k "nujni napotitvi neodvisne, mednarodne preiskovalne komisije, ki bo proučila vse domnevne kršitve in zlorabe mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic", kar se je zgodilo med napadi vojske na množične proteste civilistov, ki so se začeli 30. marca.

Proti sta glasovali ZDA in Avstralija. Med državami, ki so se glasovanja vzdržale, so bile tudi Nemčija in več zahodnih držav, med njimi Velika Britanija in Švica, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

ZN znova dokazal pristranskost do Izraela

Nemčija, Avstralija in Madžarska so ob tem pojasnile, da resolucije niso mogle podpreti, ker ne naslavlja ustrezno vloge palestinskih oblasti in "nevladnih dejavnikov". Pri tem mislijo na skrajno palestinsko skupini Hamas, ki nadzira območje Gaze in ga Izrael krivi za nasilje, v katerem je izraelska vojska od 30. marca ubila skupno več kot 100 Palestincev, ranila pa jih je več tisoč.

Izrael, ki streljanje na protestnike upravičuje s pravico do obrambe, je že zavrnil resolucijo. Poudaril je, da je svet ZN znova dokazal pristranskost do Izraela in da v njem prevladujeta hinavščina in absurdnost. "Vedno znova napada edino demokracijo na Bližnjem vzhodu," so zapisali na zunanjem ministrstvu in dodali, da so izraelski vojaki delovali zakonito ter da ima država profesionalno in neodvisno sodstvo, poroča dpa.

Svet ZN za človekove pravice se je zaradi poslabšanja razmer na palestinskih območjih na izrednem zasedanju sestal na zahtevo več držav, potem ko je bilo v ponedeljek v nasilju ob protestih Palestincev v Gazi ob meji z Izraelom ubitih 60 Palestincev.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Zeid Raad Al Husein je danes na zasedanju Izrael obtožil čezmerne uporabe sile in opozoril, da je tovrstno ravnanje lahko huda kršitev četrte ženevske konvencije.

Zaradi nasilja v Gazi v začetku tedna so se zaostrili odnosi med Turčijo in Izraelom.

Sprva sta si Erdogan, ki se ima za glavnega zagovornika pravic Palestincev, in njegov izraelski kolega Benjamin Netanjahu v torek na Twitterju izmenjavala krepke obtožbe, nato pa so se odnosi zaostrili še na diplomatski ravni, ko je Turčija odrekla gostoljubje izraelskemu veleposlaniku v Ankari Eitanu Naehu. Podobno se je potem odzval Izrael.