Izraelska letala znova nad poveljnike Hamasa

Izraelska letala so ponoči znova izvedla množične napade na cilje na območju Gaze, od koder so proti izraelskim mestom poletele nove rakete. Izraelska vojska je sporočila, da je znova napadla hiše poveljnikov palestinskega gibanja Hamas. Nedelja je bila sicer najhujša do zdaj. Po palestinskih navedbah je bilo v napadih v Gazi ubitih najmanj 42 ljudi, skupaj do zdaj že 192.