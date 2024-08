Izrael: Tudi če se dogovorimo za premirje, vojska ostaja na meji med Gazo in Egiptom

Izraelski varnostni kabinet je ponoči potrdil odločitev, da nameravajo tudi v primeru prekinitve ognja v Gazi in dogovoru o izpustitvi talcev ohraniti vojaški nadzor v koridorju Filadelfi, ozkem pasu ozemlja na meji med Gazo in Egiptom, poroča španska tiskovna agencija EFE. Izraelska vojska sicer nadaljuje racijo proti Hamasu na Zahodnem bregu.

Osem ministrov je potrdilo nadaljevanje nadzora, edini je proti glasoval obrambni minister Joav Galant. Skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir se je glasovanja vzdržal, saj meni, da stališče premierja Benjamina Netanjahuja ni dovolj strogo, poročajo izraelski mediji ob navajanju virov, ki so bili na zasedanju.

Svojci kritični

Svojci talcev so bili do odločitve kabineta kritični, ker bi lahko ovirala sklenitev dogovora o izpustitvi talcev.

V četrtek je več svojcev talcev organiziralo ločene proteste ob meji z Gazo, kjer so zahtevali njihovo izpustitev. Med drugim jim je na protestu v bližini kibuca Nirim uspelo predreti mejno ograjo, da bi tako prišli bližje enklavi, a so jih varnostne sile ustavile.

Izraelskemu nadzoru nad koridorjem med drugim nasprotujejo tako pri palestinskem gibanju Hamas kot v Kairu, kjer so se prejšnji teden končala pogajanja o prekinitvi ognja v Gazi brez napredka. Tehnični pogovori na delovni ravni pa naj bi se nadaljevali ta teden v Dohi, kakršenkoli preboj je sicer le malo verjeten.

Izraelska vojska nadaljuje racijo proti Hamasu na Zahodnem bregu

Izraelska vojska je tretji dan obsežne operacije proti palestinski islamistični skupini Hamas na zasedenem Zahodnem bregu danes po lastnih navedbah ubila tri pripadnike te skupine, med njimi lokalnega vodjo. Skupno so v okviru zadnje operacije ubili najmanj 19 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vodjo Hamasa v Dženinu Vasema Hazema so izsledili v vozilu jugovzhodno od Dženina. Izvedli so zračni napad na vozilo, dva pa so ustrelili, ko sta skušala zbežati stran od vozila. V vozilu naj bi našli orožje in eksplozivna sredstva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Hazem je bil po navedbah izraelske obveščevalne agencije Šin Bet vpleten v izvajanje in organiziranje strelskih in bombnih napadov na območju.

Izrael je v sredo začel racije na zasedenem palestinskem ozemlju v okviru svojih protiterorističnih operacij. V treh dneh so ubili najmanj 19 ljudi. Iz večine mest se je izraelska vojska sicer v četrtek zvečer umaknila, vztraja pa na širšem območju Dženina.

Vodja agencije Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA) Philippe Lazzarini je danes na družbenem omrežju X opozoril, da izraelska operacija na Zahodnem bregu vpliva na palestinske begunce, med ubitimi pa so po njegovih informacijah tudi otroci. Zaradi operacij so morali začasno ustaviti aktivnosti UNRWA v več taboriščih.