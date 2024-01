Izrael na sodišču: To je naša pravica do samoobrambe #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število smrtnih žrtev med Palestinci v Gazi medtem narašča in je preseglo 23 tisoč, še okoli 10 tisoč ljudi pa je pogrešanih.

Število smrtnih žrtev med Palestinci v Gazi medtem narašča in je preseglo 23 tisoč, še okoli 10 tisoč ljudi pa je pogrešanih. Foto: Reuters

Izrael je danes, drugi dan javne obravnave tožbe Južne Afrike na Meddržavnem sodišču (ICJ), zavrnil očitke o kršitvi konvencije ZN o preprečevanju genocida med vojno v Gazi. Izraelski pravni predstavniki so se sklicevali na pravico do samoobrambe, sodišče pa pozvali, naj tožbo zavrže, saj da gre za poskus obrekovanja.

Poudarki dneva:



11.05 Izrael na ICJ zavrača očitke o genocidu v Gazi

11.05 Izrael na ICJ zavrača očitke o genocidu v Gazi

"Izrael s svojim delovanjem v Gazi ne želi uničiti ljudstva, temveč zaščititi svoje ljudstvo, ki je napadeno na več frontah," je pred ICJ dejal glavni izraelski odvetnik Tal Becker. Predstavnikom Južne Afrike je očital, da so prvi dan obravnave ignorirali dogodke 7. oktobra lani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Becker je ob tem povedal, da če so se dogajala genocidna dejanja, so bila usmerjena proti Izraelu, Hamasov oktobrski napad iz Gaze pa označil za največji umor judov po holokavstu, navaja izraelski časnik Haaretz.

Južna Afrika je v četrtek ob začetku obravnave Izraelu očitala, da z napadom Hamasa upravičuje genocidna dejanja v Gazi, in dodala, da je izraelski vojaški odziv prebivalce palestinske enklave pahnil na rob lakote.

Drugi pravni predstavnik Izraela Malcolm Shaw je prav tako zavrnil navedbe tožnikov in opozoril, da bi napačna sodba glede genocida lahko privedla do izgube bistva tega zločina, ki da predstavlja utelešenje zla, navaja katarska televizija Al Jazeera.

Južna Afrika je tožbo na ICJ vložila konec decembra. V njej Izraelu očita kršenje konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter izvajanje genocidnih dejanj nad palestinskim ljudstvom v Gazi.

Pretoria je v tožbi med drugim navedla, da Izrael deluje z namenom uničenja Palestincev v Gazi kot dela širše palestinske nacionalne, rasne in etnične skupine. V luči tega je sodišče pozvala, naj odredi ustavitev izraelske ofenzive v Gazi, sprejetje ukrepov za preprečitev genocida, ustavitev prisilnega razseljevanja prebivalcev Gaze ter zagotavljanje dostopa do humanitarne pomoči.

Izrael se je na obtožbe odzval z zgroženostjo in jih zavrnil, v četrtek pa Južno Afriko označil za pravno roko islamističnega palestinskega gibanja Hamas. Tožbo Južne Afrike so kot neutemeljeno zavrnile tudi ZDA. Večina zahodnih držav, vključno s Slovenijo, do zdaj ni oblikovala jasnega stališča.