ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo dodatne vojake in raketni obrambni sistem #vŽivo

ZDA so v soboto zvečer napovedale okrepitev svojih sil na Bližnjem vzhodu kot odgovor na nedavna zaostrovanja s strani Irana in njegovih zaveznikov v regiji.

9.30 Izrael ob meji z Libanonom evakuira še 14 krajev

Izraelske oblasti so zaradi stopnjevanja spopadov z borci šiitskega gibanja Hezbolah danes odredile evakuacijo prebivalcev 14 naselij na severu države ob meji z Libanonom.

Izraelska vojska je pred tem opozorila, da lahko Hezbolah z vse pogostejšimi napadi na Izrael Libanon potegne v vojno, poročajo tuje tiskovne agencije.

9.20 ZDA napovedale krepitev prisotnosti svoje vojske na Bližnjem vzhodu

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je sporočil, da bodo po vsej regiji namestili sistem protiraketne obrambe THAAD in več protiletalskih raketnih sistemov zemlja-zrak Patriot.

"Ti ukrepi bodo okrepili regionalna prizadevanja za odvračanje, povečali zaščito ameriških sil v regiji in prispevali k obrambi Izraela," je nadaljeval Austin. Dodal je, da bo še naprej ocenjeval potrebe po prisotnosti ameriške vojske v regiji in dodatnih sredstvih.

8. 52 Izrael izvedel raketni napad na Zahodni breg

Izraelske sile so minulo noč izvedle raketni napad na mesto Dženin na Zahodnem bregu. Izraelska vojska trdi, da so ubili teroriste palestinskih skrajnih skupin Hamas in Islamski džihad. Tarča napada je bila mošeja, ki so jo po navedbah izraelske vojske teroristi uporabljali kot poveljniški center za načrtovanje napadov in kot oporišče za njihovo izvedbo.

Palestinsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da sta bila v napadu v Deninu ubita dva moška. Dodali so, da je bil drugje na Zahodnem bregu ponoči med vojaško racijo v Nablusu ubit Palestinec, še en pa je bil ustreljen v Tubasu.

Izraelske sile so pred napadom na Dženin napovedale, da bodo okrepile napade na območje Gaze.

Tamkajšnje oblasti so danes sporočile, da je bilo v nočnih napadih na enklavo ubitih najmanj 55 ljudi in uničenih več kot 30 domov.