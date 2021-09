Izmenjava odlikovanj: Pahorju za dialog, predsedniku Južne Koreje za spravo in sožitje

Predsednik Borut Pahor, ki je v nedeljo prispel v New York na splošno razpravo svetovnih voditeljev ob začetku 76. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, se je v ponedeljek v prostorih misije Južne Koreje sestal s predsednikom Mun Džae Inom in si z njim izmenjal državni odlikovanji.

Južnokorejska tiskovna agencija Jonhap poroča, da je Mun Džae In pozdravil prizadevanja Slovenije za odprtje veleposlaništva v Seulu že v letošnjem letu, saj bosta državi prihodnje leto slavili 30. obletnico diplomatskih odnosov. Urad predsednika Južne Koreje je sporočil, da je Mun izrazil upanje, da bo novo veleposlaništvo igralo pomembno vlogo pri promociji medsebojnega razumevanja med obema državama in ljudmi ter krepilo medsebojno trgovino.

Borut Pahor je ta pričakovanja delil in predlagal skupna prizadevanja za širitev sodelovanja na področju transporta in logistike, še posebej z uporabo slovenske Luke Koper, pa tudi trgovine in investicij. Južno Korejo je opisal kot pomembnega regionalnega partnerja Slovenije in dejal, da se lahko obe strani veliko naučita druga od druge, je korejskim novinarjem povedala Munova tiskovna predstavnica Park Kjung Mi.

Predsednik Pahor odlikoval predsednika Republike Koreje Moona in prejel najvišje odlikovanje Republike Koreje: ➡️https://t.co/iFm1PF6q0g

🇸🇮🤝🇰🇷 pic.twitter.com/TzuH8DKgV5 — Borut Pahor (@BorutPahor) September 21, 2021

Kmalu korejsko veleposlaništvo v Sloveniji?

Kot so sporočili iz Pahorjevega urada, pa je Mun napovedal, da bodo resno preučili možnosti za odprtje korejskega veleposlaništva v Sloveniji. Zagotovo pa naj bi v Ljubljani v kratkem začelo delovati korejsko gospodarsko predstavništvo.

Mun je prav tako izrazil upanje za širitev partnerstva na področju jedrske energije. Dejal je, da lahko korejska podjetja z napredno tehnologijo sodelujejo v projektu posodobitve jedrske elektrarne Krško in pri gradnji dodatnega reaktorskega bloka. Sloveniji je čestital za predsedovanje Svetu Evropske unije ter zaprosil za tesnejše sodelovanje za razvoj strateškega partnerstva med Evropsko unijo in Južno Korejo.

Pahor je ponovno potrdil podporo Slovenije mirovnemu procesu med Korejama in Muna ob tej priložnosti povabil na uradni obisk v Slovenijo. Korejski predsednik je po navedbah Pahorjevega urada vabilo sprejel.

Predsednik Pahor se je na uradnem obisku v Južni Koreji mudil februarja 2018, kar je bil prvi uradni obisk slovenskega predsednika, potekal pa je v času, ko sta državi praznovali 25-letnico diplomatskih odnosov. Tedaj so bili pogovori med predsednikoma posvečeni vprašanju prihodnosti Korejskega polotoka in odnosu med obema Korejama.

Predsednik Mun je kljub nasprotovanju dela domače in svetovne javnosti vztrajal pri nujnosti dialoga ter mirnega reševanja tega vprašanja, kar je ob svojem obisku v Seulu predsednik Pahor podprl tako v pogovorih kot v izjavi za javnost, so sporočili iz Pahorjevega urada.

Dogodki v naslednjih letih so dokazali pomen vztrajnosti in privrženosti procesu dialoga in sprave. Predsednika Mun in Pahor tudi danes enako ocenjujeta pomen tega za prihodnost Korejskega polotoka in celotne mednarodne skupnosti tako pomembnega vprašanja, so še sporočili iz predsednikovega urada. Foto: Reuters

Munu najvišje odlikovanje za vztrajna prizadevanja, Pahorju za dialog

Pahor je predsednika Južne Koreje odlikoval z najvišjim odlikovanjem Republike Slovenije, z redom za izredne zasluge, in sicer za neomajno privrženost procesom sprave in mirnega sožitja na Korejskem polotoku ter za krepitev prijateljskih vezi med Slovenijo in Južno Korejo. Korejski predsednik je prvi državnik iz Azije, ki je prejel najvišje odlikovanje Republike Slovenije, poudarjajo v Pahorjevem uradu.

Predsednik Mun pa je slovenskemu predsedniku podelil odlikovanje Velikega reda Mugunhwa za njegov prispevek k dialogu ter razumevanju med narodi in državami. Gre za najvišje odlikovanje vlade Južne Koreje, ki se podeljuje predsedniku države, lahko pa ga dobijo tudi njihove žene in voditelji držav zaveznic Južne Koreje. Ime nosi po nacionalnem cvetu Južne Koreje, ki ima velik kulturni pomen v korejski zgodovini. Odlikovanje se podeljuje za izjemne zasluge v interesu promocije razvoja in varnosti Južne Koreje.

Do zdaj so to odlikovanje prejeli le trije svetovni voditelji, in sicer španski kralj ter predsednika Avstrije in Kolumbije, poudarjajo v predsednikovem uradu.

Pahor danes nadaljuje obisk v New Yorku z udeležbo na splošni razpravi svetovnih voditeljev, kjer danes med drugimi nastopa Mun, predsednik Slovenije pa bo z govorom na vrsti v petek.