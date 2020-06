V Južni Koreji s QR-kodo proti virusu #video

V Južni Koreji bodo po tem, ko se je število okuženih s koronavirusom začelo ponovno dvigovati, začeli testirati nov sistem hitrega odziva (QR), prek katerega se bodo morali obiskovalci visokorizičnih zabaviščnih objektov, kot so nočni klubi in bari, pred vhodom prijaviti.

Oblasti so se za to odločile po tem, ko so zaradi velikega števila obiskov težko sledile ljudem, ki so v času od izbruha obiskali nočne klube in bare, poleg tega pa je bila večina informacij v dnevnikih obiskovalcev napačnih ali nepopolnih.

Konec aprila ponovno povečanje števila okužb

V Južni Koreji so se konec aprila približevali ničli, kar zadeva dnevne okužbe s koronavirusom, a se je njihovo število ob koncu aprila oziroma v začetku maja spet začele povečevati. Vir novih okužb je bil 29-letni moški, pri katerem so virus odkrili 6. maja, potem ko je 1. maja obiskal pet različnih klubov v Seulu in tako prišel v stik s 7.200 ljudmi.

28. maja se je število okužb ponovno dvignilo na 79 na novo okuženih, kar je bilo največ od 5. aprila, ko je bilo okuženih 81. Večina okužb je prišla iz Bučeona, mesta zahodno od Seula, in sicer iz logističnega objekta, ki ga upravlja Coupang, eno največjih spletnih trgovskih podjetij v državi. Po navedbah korejskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni naj bi bile okužbe povezane z izbruhom okužb v začetku maja.

Na začetku maja se je število okužb spet začelo povečevati. Foto: Reuters

Sistem bo začel delovati 10. junija. Obiskovalci klubov, barov in dvoran bodo primorani prek različnih dostopnih aplikacij generirati enkratno personalizirano QR-kodo, ki jo bodo skenirali pred vhodom v objekt. Lokalne oblasti bodo imele možnost, da sistem razširijo tudi drugam, v objekte, kot so knjižnice, bolnišnice, restavracije in cerkve.

Na južnokorejskem ministrstvu za zdravje in dobro počutje so pojasnili, da bodo skenirane informacije štiri tedne shranjene v bazi informacijske službe za socialno varnost, po tem pa bodo podatki zbrisani.

Pred uradno uvedbo novega sistema ga ministrstvo že preizkuša v 17 objektih, vključno z razvedrilnimi centri, cerkvami, knjižnicami, restavracijami in bolnišnico.

Ljudje nov sistem podpirajo

Nekatere lokalne oblasti so po izbruhu novih okužb z virusom zaradi strahu pred drugim valom že uvedle podobne sisteme, ki uporabljajo QR-kode.

V Seongdongu, okrožju v Seulu, so sisteme QR-kode vzpostavili že v 172 objektih. Eden od tamkajšnjih upraviteljev internetne kavarne se z uvedbo strinja: "Mislim, da se stranke počutijo varnejše, ker so osebni podatki pod nadzorom vladnega sistema, ne pa posameznikov."

Obiskovalci so podobnega mnenja in jih kršitve njihove zasebnosti ne skrbijo. Kot pravi 19-letni študent in obiskovalec kavarne: "Kar zadeva kršitev zasebnosti, povemo samo svojo telefonsko številko, zato je nujno, da vlada izsledi primere koronavirusa."