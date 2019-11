Izjemno arheološko odkritje, ki spreminja pogled na zgodovino #video

V Mehiki so pred kratkim odkrili jami, stari okrog 15 tisoč let, v katerih so našli kosti vsaj 14 mamutov. Gre za največje odkritje ostankov mamuta, ki obenem dokazuje, da so bili lovci in nabiralci v poznem pleistocenu bolje organizirani, kot so znanstveniki domnevali do zdaj.

Do odkritja jam so znanstveniki menili, da so naši predniki mamute lovili le takrat, ko so bili lahka tarča, na primer ko so zatavali v blato ali močvirje. Omenjeni jami pa po mnenju znanstvenikov z mehiškega inštituta za antropologijo in zgodovino dokazujeta, da je bila metoda lova na mamute veliko bolj premišljena.

Našli prvo past za mamute na svetu

Nekatere živali iz jame imajo namreč znake, da so jih lovili, zaradi česar znanstveniki domnevajo, da so našli prvo past za mamute na svetu. Jami, ki sta v globino merili okrog 1,7 metra, sta skrivali več kot 800 kosti mamutov kot tudi sledi prvih ljudi, ki so se naselili v okolici Ciudad de Mexica.

Pričakujejo še več podobnih odkritij

Po poročanju agencij AFP in dpa so ju odkrili med izkopavanji kakšnih 40 kilometrov severno od glavnega mesta. Raziskovalci menijo, da je na tem območju živelo vsaj pet čred mamutov, in pričakujejo še več podobnih odkritij.

V Mehiki so sicer že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja med gradnjo podzemne železnice v glavnem mestu našli okostje mamuta.