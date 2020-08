Iz fantkovega nosa po dveh letih padla legokocka

Sedemletni fant iz Nove Zelandije je bil zelo presenečen, ko mu je po dveh letih iz nosu padla majhna roka iz legokock. Pred dvema letoma se je namreč igral s kockami in ročico vtaknil v nos, nato pa so nanjo že skoraj pozabili.

Better late than never... 🤷https://t.co/6WWBGpLMJS — BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) August 18, 2020

Samir Anwar se je leta 2018 igral s svojimi kockami danskega proizvajalca Lego, ko je v nos vtaknil roko ene od figuric. Njegov oče Mudassir Anwar je s svetilko posvetil v nos, vendar plastične ročice niso našli. Zdravnik jim je takrat rekel, da bo roka verjetno našla svojo pot iz telesa, vendar se to ni zgodilo, po pisanju STA poroča britanski BBC.

Člani družine so bili prepričani, da nima ničesar v nosu

Deček je bil sicer prepričan, da je nekaj v njegovem nosu, člani njegove družine pa se z njim niso strinjali, saj se ni nič zgodilo. "Od takrat smo bili prepričani, da nima ničesar v nosu," je povedal oče za radio Newsbeat.

V grlu ga je začelo žgečkati ...

Ta teden pa je šla družina skupaj ven na nekaj sladkega in ko je Samir jedel kolač, posut s sladkorjem v prahu, ga je začelo žgečkati v nosu. Ker ga je to motilo, so mu rekli, naj se usekne, in takrat je v svojem robčku zagledal dolgo pogrešano plastično roko. "Bili smo osupli, njegove oči so bile široko odprte in rekel je, našel sem 'legico', govoril sem vam, da je bila tam, a ste govorili, da je ni," je dodal oče po pisanju STA. Samir je šel nato spet k zdravniku, ki pa je zagotovil, da je njegov nos prazen.

Še vedno ima rad legokocke

Deček, ki ga je najdba presenetila in tudi rahlo prestrašila, je zagotovil, da ima še vedno rad legokocke.