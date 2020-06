Iz bolnišnice prejel račun za več kot milijon dolarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

70-letni moški iz severozahodnega ameriškega mesta Seattla je ob odhodu iz bolnišnice, po dvomesečnem boju s koronavirusom, prejel račun za zdravstvene stroške v višini 1,12 milijona dolarjev. Dobra novica zanj je, da mu zaradi zakonov, sprejetih aprila, tega računa ne bo treba plačati in bodo posledično njegove stroške poravnali davkoplačevalci.

Michael Flor je bil po pozitivnem testu na koronavirus četrtega marca sprejet v Švedski zdravstveni center v Issaquahju. V centru je preživel 62 dni in ga nato šestega maja ozdravljen zapustil ter mislil, da je ta grozovita izkušnja za njim. Kmalu zatem je prejel 181 strani dolg račun.

V dveh dneh 100 tisoč dolarjev stroškov

En dan bivanja v sobi za intenzivno nego je Flora stal 9.736 dolarjev, na koncu je skupni strošek bivanja v sobi prišel na 408.912 dolarjev. Ker je Flor 29 dni uporabljal ventilator, so mu zaračunali še dodatnih 82.215 dolarjev, četrtino celega računa pa sestavljajo stroški zdravil.

V dveh dneh, ko so mu hkrati odpovedovali srce, pljuča in ledvice, so zdravniki v iskanju rešitve nabrali kar 100 tisoč dolarjev stroškov.

Skupaj je med njegovim zdravljenjem nastalo kar tri tisoč različnih stroškov.

Sam ne bo plačal niti centa

Zaradi zakonov, sprejetih aprila, in posebnih finančnih pravil pri covid-19, ko je ameriški kongres za boj z boleznijo bolnišnicam in zavarovalnicam namenil več kot 100 milijard dolarjev, Floru ne bo treba plačati niti centa. Flor je za The Seattle Times povedal, da zaradi visokih stroškov čuti krivdo.