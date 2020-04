Guverner New Yorka bo ventilatorje zasegel zasebnim bolnišnicam

Guverner ameriške zvezne države New York, ki jo je novi koronavirus najhuje prizadel, Andrew Cuomo je napovedal, da bo z izvršnim ukazom vzel ventilatorje privatnim bolnišnicam in jih poslal tja, kjer jih bodo najbolj potrebovali. V ZDA je se je doslej z novim koronavirusom okužilo 258.214 ljudi, umrlo jih je več kot 6.600.

"Zaseg je grd izraz. Gre za izposojo in oprema bo vrnjena, ko ne bo več potrebna," je dejal guverner države z najmanj 103.000 okuženimi in 2935 mrtvimi. "Grozijo mi s tožbami. Naj me tožijo," je dejal guverner Andrew Cuomo. Dodal je, da bo po državi zmanjkalo ventilatorjev v naslednjih šestih dneh, poroča STA.

Najhuje je prizadeto mesto New York, kjer se je doslej z novim koronavirusom okužilo 57.159 ljudi, 1562 pa jih je umrlo. Tamkajšnji župan Bill de Blasio je dejal, da do nedelje potrebujejo še 1.000 medicinskih sester, 150 zdravnikov in 300 terapevtov za upravljanje ventilatorjev.

Meščane je pozval, naj si tudi na prostem pokrijejo obraz s šali ali rutami, zaščitne maske pa naj pustijo za zdravstvene delavce. Od sobote naprej bodo zastonj hrano delili na 435 lokacijah tudi odraslim, in ne le otrokom. Zagotovil je, da bodo v mestu poskrbeli za vsakega, ne glede na to, koliko denarja ima in kakšen je njegov priseljenski status.

Mrtvašnice so polne

Iz mesta New York poročajo tudi o polnih mrtvašnicah. Krematoriji pa delajo 24 ur na dan in po sedem dni na teden. Pogrebni zavodi prosijo svojce, naj se ne odločajo za lesene krste, ki počasi gorijo, ampak za kartonaste.

Umrlo že več kot 6.600 oseb

V ZDA je se je doslej z novim koronavirusom okužilo 258.214 ljudi, umrlo jih je 6.605. Glede na število prebivalcev je po New Yorku in New Jerseyju najbolj prizadeta zvezna država Louisiana, ki ima 10.300 okuženih in več kot 370 mrtvih. Na vrhuncu krize okrog 10. aprila pričakujejo 1800 mrtvih, oblasti pa opozarjajo, da jim bo v torek zmanjkalo ventilatorjev. Čez teden dni pa bolniških postelj.

V prestolnici Washington so doslej našteli 757 okužb in 15 mrtvih, vendar pa naj bi vrhunec pandemije tja prišel šele junija. Pričakujejo 93.000 okužb in do 1.000 mrtvih, sklene STA.