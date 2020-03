Američanom na pomoč dve plavajoči bolnišnici #foto

Koronavirus se bliskovito širi po ZDA, zato so na ukaz predsednika Donald Trumpa pri mornarici aktivirali dve plavajoči bolnišnici. Ena bo pomagala pri reševanju krize na obali New Yorka, druga nekje na zahodni obali. Toda reševalni ladji ne bosta sprejemali pacientov, okuženih s koronavirusom, temveč bosta na voljo zdravim bolnikom, ki potrebujejo zdravstveno pomoč.

Obe plavajoči bolnišnici sta bili najprej naftna tankerja. Ameriška mornarica ju je v osemdesetih letih spremenila v reševalni ladji, na vsaki pa je prostora za tisoč pacientov oziroma skupaj z osebjem, zdravniki, in medicinskimi sestrami do 1.300. Čeprav bosta obe pomagali pri reševanju krize, ki jo je prinesel koronavirus, pa ne bosta sprejemali obolelih za covid-19.

Manjša težava: Udobje in Milost sta trenutno na servisu

Čeprav je, tako kot on zna, zelo ponosno ukazal izplutje obeh plavajočih bolnišnic, pa stvari niso tako preproste. Obe ladji, poimenovani Comfort (Udobje) in Mercy (Milost), sta trenutno na rednem servisnem pregledu. Pri mornarici bodo zdaj pohiteli z vzdrževalnimi deli, toda Udobje bo na izplutje pripravljeno šele na začetku aprila. Milost na bi bila nedejavna še nekoliko dlje, na izplutje bo pripravljena šele sredi aprila. Do takrat pa bi se lahko epidemija koronavirusa že počasi umirila oziroma bodo z ukrepi zajezili širjenje.

Ladji Comfort in Mercy sta trenutno nepremični. Izpluli bosta lahko šele aprila. Foto: Mornarica ZDA

Ne za okužene s koronavirusom, njuna skrb bodo preostali pacienti

Povsem beli ladji z rdečimi križi bosta opravljali svoje naloge vsaka na drugem koncu ZDA. A njuna naloga je ne glede na lokacijo enaka - podpora bolnišnicam, ki sprejemajo okužene s koronavirusom. Tako Udobje kot Milost bosta sprejemali paciente, ki niso okuženi. Njuna glavna naloga je oskrbovanje pacientov, ki so doživeli kap, srčni zastoj oziroma imajo druge poškodbe. Zaradi tega se bodo lahko bolnišnice na kopnem v miru posvečale epidemiji in okuženim bolnikom.

Zdravniki se strinjajo, da gre za pametno potezo. Obe ladji sta bili namreč izdelani za oskrbo vojakov ob večjih bojiščih, zato sta primerni za oskrbo različnih pacientov, ne pa za zdravljenje koronavirusa. V zadnjih desetletjih so obe aktivirali ob orkanu Katrina, ki je razdejal New Orleans, ob hurikanu Maria, ki je divjal v Portoriku, in v seriji dobrodelnih plovb, v katerih so po Srednji in Južni Ameriki pomagali pri oskrbi bolnikov in tudi živali.

Gre za polno opremljeno bolnišnico z 12 operacijskimi sobami, laboratorijem in celo lekarno. Foto: Mornarica ZDA

Gre za ogromni plavajoči bolnišnici

Oba nekdanja tankerja sta odlično pripravljena za oskrbovanje bolnikov. Na vsaki ladji je dvanajst operacijskih sob, dva obrata za proizvodnjo kisika, laboratorij za optometrijo, lekarna in številne druge oskrbovalne sobe. Sta pa ladji Comfort in Mercy neprimerni za zdravljenje nalezljivih bolezni. Gre za prostore, namenjene velikemu številu ljudi, zato je razdalja med njimi majhna. Večina postelj je pogradov, prehodi med sobami so ozki in navsezadnje kovinski, kjer se virus lahko najdlje zadržuje. Razen z izrednimi prostorskimi ukrepi na ladjo ne bi zmogli spraviti do tisoč pacientov.

Največja težava pri vsem bo nadzorovanje pacientov, saj nekateri na zunaj ne kažejo nobenih simptomov, so pa že okuženi s koronavirusom.