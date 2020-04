Ruski asi podarili maske bolnišnicam v ZDA

Ruski hokejski reprezentanti in člani ekip severnoameriške hokejske lige NHL Artemij Panarin (New York Rangers), Sergej Bobrovski (Florida Panthers) in Semjon Varlamov, slednji skupaj s soigralci New York Islanders, so nabavili in razdelili respiratorne maske N95 ameriškim bolnišnicam za boj proti pandemiji novega koronavirusa, poroča NHL.

Vsi trije igrajo prve sezone za svoje nove klube v najmočnejši hokejski ligi na svetu, ki je prekinjena od 12. marca, podarili pa so več tisoč mask za zdravstveno osebje. Podobno akcijo so v nedeljo opravili tudi v ekipi Vegas Golden Knights, kjer so igralci, trenerji in vodstvo podarili maske ter ob tem še 7500 obrokov, poroča STA.

A heartfelt thanks to the @NYIslanders for supporting our Northwell Health #healthcareheroes with your delivery of N95 masks this week! pic.twitter.com/VKCHLZga1T — Northwell Health Foundation (@GiveToNorthwell) April 2, 2020

V ZDA so do nedelje zvečer zabeležili 337.310 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 9643 ljudi. Vodja ameriške službe za javno zdravje Jerome Adams je opozoril, da se za večino Američanov začenja najtežji in najbolj žalosten teden, direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci pa je dejal, da novega koronavirusa ne bodo uspeli zajeziti. Najhuje prizadeta je zvezna država New York.