Italijanski parlament podprl zmanjšanje števila parlamentarcev

To je bilo četrto in zadnje glasovanje v parlamentu, potem ko sta o predlogu po dvakrat glasovala poslanska zbornica in senat. Ker gre za spremembo ustave, so morali o istem besedilu zakona v obeh domovih parlamenta glasovati po dvakrat, da bi lahko stopil v veljavo.

Podpora največjih poslanskih skupin

Ustavni zakon določa zmanjšanje števila poslancev v spodnjem domu s 630 na 400 ter senatorjev s 315 na 200. Potrditev predloga vladnega populističnega Gibanja petih zvezd je bila pričakovana, saj ga podpirajo tako koalicijske kot opozicijske stranke.

Foto: Reuters Predlog so podprle vse največje poslanske skupine. Gibanju petih zvezd, Ligi ter strankama Bratje Italije in Naprej Italija so se pridružili še poslanci Demokratske stranke ter Svobodnih in enakopravnih. Ti so doslej predlogu nasprotovali, a so v zameno za podporo dobili zagotovila gibanja, da bodo skupaj pripravili nov volilni zakon ter poslovnika senata in poslanske zbornice, poroča Primorski dnevnik na svoji spletni strani.

Zakon neposredno zadeva slovensko manjšino v Italiji, ki se boji, da bo zaradi krčenja števila parlamentarcev lahko ostala brez svojih predstavnikov v Rimu. Pri tem opozarjajo na določila Zaščitnega zakona za Slovence v Italiji iz leta 2001. Ta v 26. členu predvideva, da volilni zakoni za volitve senata in poslanske zbornice vsebujejo določila, ki olajšajo izvolitev kandidatov, ki pripadajo slovenski manjšini.

Na nevarnost, da bi manjšina ostala brez poslanca ali senatorja, že dlje časa opozarja tudi senatorka Tatjana Rojc iz vrst Demokratske stranke, edina slovenska senatorka v tem mandatu.

Slovenijo najbolj skrbi krčenje parlamenta

Novi slovenski veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstelj se je o tem vprašanju nedavno pogovarjal z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello ter mu po poročanju Primorskega dnevnika povedal, da Slovenijo skrbi krčenje parlamenta, ki bi utegnilo usodno vplivati na manjšino in njeno zastopanost v Rimu.

Foto: Reuters Kot navaja Primorski dnevnik, bodo Furlaniji - Julijski krajini po novem pripadli štirje senatorji namesto petih in osem poslancev namesto 13. Po zakonu bi lahko petina senatorjev ali poslancev oz. pet deželnih svetov v prihodnjih treh mesecih zahtevalo razpis potrditvenega referenduma, kar pa se zdi malo verjetno. Zato bodo prihodnje volitve najbrž že potekale ob najmanjšem številu parlamentarcev po letu 1963, še poroča časnik.

Gibanje petih zvezd vidi v reformi del svojega zgodovinskega boja za končanje privilegijev pogosto koruptivne italijanske elite. "To je velika zmaga za ljudi in italijanske državljane," je po glasovanju dejal vodja gibanja, zunanji minister Luigi Di Maio. Obdan je bil s poslanci svojega gibanja, ki so nosili transparente z napisi Milijarda evrov za državljane ter Manj parlamentarcev, več vrtcev.

Zmanjšanje števila članov parlamenta v Rimu je bila ena glavnih predvolilnih obljub Gibanja petih zvezd, ki je v novi vladi skupaj z levosredinsko Demokratsko stranko (PD) in levo stranko Svobodni in enakopravni. S tem ukrepom bi v državnem proračunu privarčevali okoli sto milijonov evrov letno.

Kritiki menijo, da pomeni reforma populističen odgovor na nenaklonjenost javnosti elitam, ki pa bo imela relativno majhen vpliv na varčevanje in ne bo veliko prispevala h krajšim parlamentarnim postopkom.