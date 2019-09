Nekdanji italijanski premier Renzi ustanavlja novo stranko

V novi vladi sta levosredinska PD in populistično Gibanje pet zvezd, sicer nekdanji ostri nasprotnici, združili moči in preprečili poskus vodje skrajno desne Lige Mattea Salvinija za razpis predčasnih volitev s ciljem prevzema vodenja vlade. Matteo Renzi, ki ni član nove vlade, je bil sicer glavni arhitekt do pred kratkim nepredstavljivega zavezništva med PD in populističnim gibanjem.

Nekdanji italijanski premier ustanavlja novo stranko

V pogovoru za današnjo izdajo časnika La Repubblica je Renzi teden dni po tistem, ko je nova vlada dobila zaupnico v parlamentu, povedal, da odhaja iz PD, da bi ustvaril novo stranko, ob tem pa je izrazil prepričanje, da stranka, ki jo je vodil med letoma 2013 in 2018, nima vizije prihodnosti. Po napovedih medijev naj bi bila Renzijeva nova stranka sredinska in proevropska.

Na Facebooku je nekdanji italijanski premier zapisal, da iz PD odhaja, da bi "z drugimi zgradil novo hišo in drugače vodil politiko". Okoli 30 poslancev, med njimi ministrica za kmetijstvo Teresa Bellanova, se bo po besedah Renzija včlanilo v novo stranko. Ob tem je Renzi zatrdil, da bo ostal zvest novi vladi premierja Giuseppeja Conteja.

Renzijev izstop bi lahko oslabil novo vladno koalicijo

Analitiki poudarjajo, da kratkoročno ni verjetno, da bi Renzijev odstop zrušil vlado, da pa bo takojšnja posledica njegovega odhoda ta, da bo proces odločanja vlade postal bolj zapleten, saj bo morala upoštevati zahteve nove stranke, če bo hotela obstati.

Renzi je leta 2014 PD popeljal do rekordne volilne zmage, na lanskih volitvah pa so socialdemokrati utrpeli hud poraz. V italijanski javnosti danes predstavlja politika, ki razdvaja, njegova nova stranka pa bi lahko pritegnila le okoli pet odstotkov volilnega telesa. Nekdanji župan Firenc je pri 39 letih zaprisegel kot najmlajši italijanski premier.