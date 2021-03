Italija zaostruje ukrepe, Kampanija znova rdeča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italija je v nekaterih deželah, kjer se znova povečuje število okužb z novim koronavirusom, zaostrila protikoronske ukrepe. Številne šole so od danes znova zaprte, restavracije ne smejo več sprejemati gostov. Kampanija je medtem postala že tretja dežela, ki je znova označena z rdečo.

Uvrstitev določene regije med rdeče, kar je zdaj doletelo omenjeno deželo, kjer se med drugim nahajata Neapelj in Amalfi, pomeni uvedbo najstrožjih ukrepov, kot jih določi ministrstvo za zdravje v Rimu. Doslej sta bili rdeče obarvani že deželi Bazilikata in manjša Molize, kjer so prav tako zaprte šole, ljudje naj bi svoje domove tam zapuščali čim bolj redko, navaja STA.

Več dežel na oranžnem seznamu

Delitev dežel na različno obarvane glede na število okužb so sicer v 60-milijonski Italiji v boju proti pandemiji uvedli lani jeseni. Več območij, kjer se epidemiološka situacija prav tako slabša, je tokrat doletela uvrstitev med oranžne. Med njimi je Veneto na severu države, že pred tem je bila oranžno obarvana, kar pomeni srednje visoko tveganje, sosednja Lombardija z okoli desetimi milijoni prebivalcev. Oranžni sta tudi Toskana in Umbrija.

Meje med deželami so, razen za izjeme, zaprte

Po vsej Italiji še sicer naprej velja nočna policijska ura, meje med deželami pa so, razen za izjeme, zaprte. Strokovnjaki od vlade vse glasneje zahtevajo uvedbo še strožjih zaščitnih ukrepov, saj se situacija poslabšuje po bolj ali manj vsej državi. V nedeljo so tako na primer v Italiji našteli več kot 20 tisoč novih okužb v enem dnevu, s čimer je število vseh okuženih od februarja lani naraslo na skoraj 3,07 milijona, še poroča STA.