Iskalci zaposlitve, postanite preizkuševalec nočnih vlakov po Evropi

Izbrani kandidat bo moral sam načrtovati enomesečno pot in vožnje, svoje izkušnje in doživetja pa objavljati na blogu delodajalca. Foto: Shutterstock

Vse več železniških prevoznikov po Evropi obuja nočne vlake med največjimi mesti in tako se je pojavilo tudi novo delovno mesto - preizkuševalec nočnih vlakov. Ključna delovna naloga bo preizkušanje kakovosti storitev in udobja postelj, pišejo na MMC RTVS.

Posebno strogih pogojev v podjetju Radical Storage, ki je objavilo razpis in se sicer ukvarja s shranjevanjem prtljage, ne navajajo, kandidati morajo biti polnoletni in imeti razvite organizacijske sposobnosti. Izbrani kandidat bo moral namreč sam načrtovati enomesečno pot in vožnje, svoje izkušnje in doživetja pa objavljati na blogu na spletni strani podjetja. Poleg tega bo na koncu podal oceno, ki jo bo moral podkrepiti s fotografijami.

O plači pa nič.

Nočni vlaki se prebujajo

Pred dnevi je začel voziti nočni vlak med Brusljem in Berlinom, ki ga upravlja belgijsko-nizozemsko podjetje European Sleeper, vožnja pa traja okoli 13 ur. Prihodnje leto bodo linijo med belgijsko in nemško prestolnico podaljšali do Dresdna in Prage. Podjetje European Sleeper načrtuje tudi nočni vlak iz Amsterdama v Barcelono, ki naj bi začel voziti spomladi leta 2025, pa tudi nekatere druge nočne železniške povezave.

Poleg tega je podjetje Nightjet, ki je v lasti avstrijskega železniškega prevoznika OBB, ponudilo nočne vožnje z vlakom med Parizom, Rimom, Amsterdamom, Budimpešto in Dunajem.