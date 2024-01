Iran v orbito izstrelil še tri satelite

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iranske oblasti so danes sporočile, da so v orbito izstrelile še tri satelite. Pred tem je Iran že minuli teden izstrelil raziskovalni satelit, kar je na Zahodu sprožilo val kritik na račun iranske revolucionarne garde. Po navedbah iranskih medijev bodo sateliti služili testiranju komunikacijskih sistemov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iran je satelite v orbito, ki je od površja Zemlje oddaljena 450 kilometrov, izstrelil s pomočjo nosilca satelitov Simorgh.

Satelit Mahda, ki tehta približno 32 kilogramov, je razvila Iranska vesoljska agencija in je po poročanju državne tiskovne agencije IRNA namenjen testiranju satelitskih podsistemov. Satelita Kajhan 2 in Hatef, ki tehtata manj kot deset kilogramov, pa bosta preizkusila tehnologijo umestitve v vesolju in komunikacijske sisteme.

Prejšnji teden je iranska revolucionarna garda v vesolje izstrelila raziskovalni satelit Soraja, kar so Velika Britanija, Francija in Nemčija označile za "intervencionistično dejanje".

Vlade zahodnih držav so Iran že večkrat posvarile, naj preneha z izstreljevanjem satelitov, češ da bi lahko isto tehnologijo uporabili tudi za balistične rakete, tudi take z jedrskimi konicami.

Iran tovrstne obtožbe o razvijanju jedrskega orožja zanika in zatrjuje, da so izstreljeni sateliti namenjeni obrambnim in civilnim ciljem, navaja AFP.

Iranske vesoljske ambicije najpogosteje kritizirajo ZDA. Da bi islamski republiki preprečili razvoj jedrskega orožja, so sicer zahodne države z Iranom leta 2015 sklenile sporazum, ki določa omejitve iranskega jedrskega programa v zameno za odpravo mednarodnih sankcij. Teheran ta sporazum krši, odkar so ZDA v času predsednika Donalda Trumpa leta 2018 iz njega enostransko izstopile in znova uvedle sankcije proti Iranu.

Po prihodu demokrata Joeja Bidna v Belo hišo je med neformalnimi pogovori z ZDA o obnovi sporazuma Teheran upočasnil bogatenje urana. Od začetka vojne med Hamasom in Izraelom letos oktobra pa so se napetosti med državama okrepile, saj se medsebojno obtožujeta, da prispevata k zaostrovanju konflikta.