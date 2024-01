Ameriške sile napadle proiranske cilje v Iraku

Napadi so se zgodili le nekaj dni po tem, ko so bile ameriške enote v zahodnem Iraku tarča balističnih izstrelkov in raket.

Ameriške sile so v odgovor na napade na ameriško osebje v Iraku in Siriji napadle objekte, ki jih v Iraku uporabljajo proiranske skupine, je po poročanju AFP v torek povedal obrambni minister Lloyd Austin.

Napadi so se zgodili le nekaj dni po tem, ko so bile ameriške enote v zahodnem Iraku tarča balističnih izstrelkov in raket. Pentagon je za napad obtožil sile s podporo Irana. "Ameriške vojaške sile so izvedle sorazmerne napade na tri objekte. Te so v Iraku uporabljale militantna skupina Kataib Hezbolah, ki jo podpira Iran, in druge z Iranom povezane skupine," je dejal Austin.

"Ti natančni udarci so neposreden odgovor na vrsto napadov, ki so jih na ameriško in koalicijsko osebje v Iraku in Siriji izvedle milice s podporo Irana. Ne želimo zaostrovati konflikta v regiji, vendar smo povsem pripravljeni na nadaljnje ukrepe za zaščito svojih ljudi in objektov," je še dodal.

Napadi usmerjeni na sedeže, skladišča in lokacije za usposabljanje

Centralno poveljstvo ameriške vojske je sporočilo, da so bili napadi usmerjeni na sedeže, skladišča in lokacije za usposabljanje pripadnikov Kataib Hezbolaha za napade z raketami in brezpilotniki.

Ameriške in zavezniške sile v Iraku in Siriji so bile po podatkih Pentagona od sredine oktobra tarča več kot 150 napadov, Washington pa je v obeh državah izvedel povračilne napade in med drugim v začetku tega meseca v Bagdadu ubil proiranskega poveljnika.

Ta napad je posebej razburil iraško vlado in njen predsednik Mohamed Šija Al Sudani je pozval koalicijo pod vodstvom ZDA proti Islamski državi, naj zapusti Irak. ZDA imajo tam okrog 2.500, v Siriji pa 900 vojakov.